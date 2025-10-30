Začalo to velkou ztrátou a bytem z umakartu. Skončilo snem ve znamení kávy a designu

"Jsem interiérová designérka z malého města, sedmadvacetiletá holka s velkými sny a srdcem pro krásné věci," říká o sobě Adéla, která společně s partnerem Michalem tvoří nerozlučnou dvojici už osm let.
Zatímco on je rozum, ona emoce. On analyzuje, počítá a staví, ona sní, navrhuje a tvoří. "Jsme jako jin a jang. Oheň a voda. Já jsem ten uragán, který jde do všeho po hlavě, Michal je ten, kdo mě občas přibrzdí a zchladí," popisuje jejich vztah se smíchem.
Velkou životní etapu odstartovali na podzim roku 2021, kdy si pořídili byt z 80. let. Původně hledali dům s duší, ale osud rozhodl jinak. "Zjistili jsme, že čekáme miminko, a všechno se najednou zrychlilo. Nakonec jsme si prošli ztrátou, která mě hluboce zasáhla. A tak se ten byt stal naším novým začátkem a rekonstrukce se stala terapií," popisuje Adéla těžké časy, které je však posunuly k novým cílům.
Zrod Kvartýru
Adéla, která k designu tíhla od dětství a základy o něm se naučila na střední škole, se do povědomí milovníků stylového bydlení dostala díky svému instagramovému profilu "Náš Kvartýr". Zpočátku na něm sdílela jen proměnu bytu - fotky, postřehy, drobné nápady. Ale postupně se kolem profilu začala formovat komunita lidí, kteří v jejím přístupu k bydlení našli kus sebe.
"Bylo to kouzelné. Dělala jsem něco, co mě naplňovalo a najednou to začalo přitahovat stovky lidí týdně. Nečekala jsem to - základem byl přece jen obyčejný ‚umakartový‘ byt," přiznává a dodává: "Design není jen o penězích. Chtěla jsem ukázat, že domov může být krásný i autentický zároveň." Z Kvartýru se tak přirozeně stal živý tvůrčí prostor - portfolio, komunita, značka.
A rekonstrukce bytu byla nejen zkouškou vztahu, ale i zdrojem radosti. "Společná energie byla k nezaplacení. Byl to náš první opravdový projekt a hodně nás sblížil," popisuje. A právě i díky této dobré zkušenosti se v ní zrodila jistota, že chce tvořit i pro ostatní. "A zamilovala jsem se do toho," doplňuje. Jakmile se rozhodla své zkušenosti a nápady nabídnout druhým, její kariéra se rozjela na plné obrátky. "Najednou se mi začaly ozývat desítky lidí - bylo to kouzelné období," dodává.
Od designu ke kávě
U designu však její sny nezůstaly. "Už na škole jsem pracovala v kavárně, tam jsem se naučila milovat kávu i její přípravu. A tam jsem vlastně potkala i Michala," říká s úsměvem. A tak nebylo zcela překvapivé, že když si pořídili domů profesionální kávovar, začali vážně uvažovat o vlastním espressobaru. "Michal tehdy procházel náročným obdobím v práci a káva ho začala bavit natolik, že jsme si řekli - a co kdybychom to zkusili?" A tak si luxusní kávovar koupili dřív, než v Ústí nad Orlicí našli ideální prostor.
"Čekali jsme, co si nás najde," říká Adéla. A opravdu - prostor, který měla původně vyhlédnutý jako kancelář, se stal začátkem jejich nové kapitoly. "Sedla jsem si na špaletu okna, podívala se na Michala a věděla jsem, že o tenhle pokojíček se musíme podělit," popisuje. A tak vznikl Kvartýr Espressobar.
Pochybnosti vyvrátili
"Chtěla jsem, aby byl Kvartýr Espressobar odrazem mé práce. Aby bylo vidět, že nad každým detailem někdo přemýšlel," říká. Malý prostor přinesl velké výzvy - legislativní, finanční i časové. "Všichni měli plno, takže jsme po večerech sami zdili. Michal oprášil své zednické dovednosti, já jsem ladila každý detail," doplňuje a přiznává, že největší výzvou byly finance: "Museli jsme odložit svatbu. Ale věděli jsme, že nechceme kompromisy. Chtěli jsme špičkový výsledek."
I když si dvojice šla takzvaně za svým, ne všichni jejich plánu věřili. "Rodiče nás odrazovali. Nerozuměli tomu, proč chceme otevřít kavárnu. Chápu, že se báli. Ale tehdy to bolelo," přiznává. Podporu našli hlavně mezi přáteli - a později i u svých zákazníků. "Když vidím stejné tváře, které se vracejí, vím, že to celé mělo smysl," dodává tvůrkyně, které jde především o duši místa, nikoli dokonalost. I proto se před časem rozhodli prostor rozšířit.
A co zdobí interiér kavárny? Třeba ručně foukané sklo, keramika, limewash stěny, betonové stěrky - prvky, které společně fungují. "Často se klienti posadí a řeknou: chci přesně tuhle atmosféru. To je pro mě největší pochvala," tvrdí Adéla.
Komunita, sny i nové začátky
Dnes už kávu připravují baristi, které Adéla s láskou označuje za druhou rodinu. "Oni jsou srdcem Kvartýru. Michal se stará o provoz, já o grafiku, menu, sociální sítě. Je to obrovský žrout času - ale funguje to. Když napíšu, že máme čerstvé koblihy, do dvaceti minut jsou pryč," přibližuje.
Kromě kavárny se Adéla naplno věnuje právě interiérovému designu, spolupracuje s architektem Davidem Moravcem a připravuje vánoční focení, nové projekty i první narozeniny espressobaru. "Už se neženu za čísly. Učím se spát a netrávit tři hodiny editací reels," směje se.
A co dál? "Lidé nám často říkají, že by chtěli Kvartýr i u nich. Je to krásné, ale bez investora to zatím není reálné. Michal sní o pražírně, já o vlastním nábytku," říká a dodává: "Kvartýr pro mě znamená všechno. Je to rodina, komunita, emoce. Náš malý svět, kam můžete nahlédnout." A vzhledem k tomu, že jejich život není jen o práci, mají i velké soukromé plány. "Teď je naším milníkem svatba a možná jednou i velká rodina. Svatbu - samozřejmě v mé režii. Neumím to jinak, než že si všechno tvořím sama," uzavírá se smíchem.