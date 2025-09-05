Cestující i návyky se mění. Změní se i prázdniny a trendy místa? Odborník má jasno

"Je zřejmé, že prázdniny uprostřed léta zůstanou pro cestování klíčové, to nejen v České republice, ale i celosvětově," říká Jan Kropáček, který dlouhá léta působí v oddělení prodeje a od června zastává pozici Country Sales Managera Air France-KLM. I tak však uznává, že posunutí školních prázdnin by v reakci na změnu klimatu mohlo dávat smysl. A právě klima a udržitelnost je pro KLM klíčovým tématem.
Kropáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz dále otevírá téma inspirace praxí ze západní Evropy, kde se část školních prázdnin přesouvá i na podzim.
Takové rozložení volna by podle něj mohlo ulevit přeplněným letoviskům a zároveň nabídnout příjemnější podmínky pro cestování mimo období největších veder. "Rozvržení volna do více částí roku by pomohlo cestovnímu ruchu a cestujícím. Jen děti by z takové změny možná nadšené nebyly," dodává s úsměvem - sám jako rodič dvou školáků.
Když se podíváme na rok 2025 - co je podle vás největší změna v tom, jak a kam dnes lidé létají? Co se proměnilo třeba v jejich návycích a prioritách?
Dnešní lidé už nehledají jen nejlevnější letenku. Chtějí, aby jejich dovolená měla hodnotu - autentický zážitek, dobrý poměr ceny a kvality a často i šetrnější přístup k přírodě. Češi jsou sice citliví na cenu, ale pokud nabídka splní všechny tyto podmínky, zákazníky si najde. Proto roste i zájem o prémiové produkty. Lidé jsou ochotni zaplatit víc, když vědí, že dostanou něco jedinečného.
Co u cestovatelů hraje větší roli - cena, nebo ekologie?
Rozpočet je stále zásadní, ale roste i zájem o udržitelnější cestování. Čím dál víc lidí řeší alternativní paliva nebo ekologičtější ubytování. Problém je spíš v tom, že cestovatelé ne vždy vědí, co je opravdu udržitelné. Klíčem bude nabízet jasné a srozumitelné informace.
Je zájem o cestování mimo hlavní letní sezonu?
Síť Air France-KLM funguje celoročně, takže pro nás je přirozené nabízet spojení i mimo léto. V červenci a srpnu navíc většina Čechů míří do blízkých destinací autem nebo letecky do oblíbeného Středomoří. Taktéž pracovní cesty jsou v tomto období spíše v útlumu, pro nás nejsou tedy tyto měsíce nejsilnější. Naopak na jaře a na podzim roste zájem o dálkové lety a méně tradiční destinace, lidé hledají zážitky, které nejsou vázané jen na hlavní sezonu.
Jak se mění frekvence a charakter cestování vašich klientů mimo hlavní letní sezonu?
Díky globální síti Air France-KLM je pro nás cestování po celý rok naprostým standardem. Češi často tráví léto v Evropě, ale za sluncem nebo poznáním vyrážejí i během zbytku roku - podle sezonnosti v jednotlivých částech světa. Mezi oblíbené destinace patří San José, Lima, další místa v Jižní a Severní Americe, Jižní Afrika nebo Karibik. Obecně vidíme také rostoucí zájem o aktivní poznávání méně tradičních lokalit - od Faerských ostrovů až po zimní Finsko. Český cestovatel už mnohdy navštívil klasiky typu Paříž, Londýn či New York, a nyní hledá nové zážitky. Ať už jde o gastronomii, kulturní či přírodní památky.
Zaznamenali jste větší zájem o cestování i v jarních a podzimních měsících, jako je duben nebo říjen?
Ano, jednoznačně. Období mimo letní prázdniny je pro nás stěžejní, a proto tomu přizpůsobujeme i letový řád a kapacity sítě. V každé oblasti světa existuje vlastní "vysoká" a "nízká" sezona a čeští cestovatelé se tomu přirozeně přizpůsobují. Zájem o cesty v těchto obdobích navíc podporuje i pestrost našich klientů - od individuálních cestovatelů přes organizované skupiny, sportovní týmy až po firemní klientelu.
Patří do vašich dlouhodobých plánů rozšiřování nabídky pro méně tradiční nebo specifické destinace?
Ano, zavádění nových destinací je dlouhodobá strategie růstu firmy. Vždy se vyhodnocuje řada faktorů, nejdůležitější je samozřejmě potenciál dané destinace. Takto máme nově v naší síti například Kittilä ve Finsku, Bridgetown na Barbadosu nebo Phuket v Thajsku. Každá destinace je tak odlišná a každá má své zákazníky. Český trh je zároveň stále otevřenější exotice a specializovaným zážitkům. A nejde jen o tradiční cestovatele, ale i o firmy a podnikatele, kteří díky úspěšným projektům vysílají své zaměstnance například do Panamy nebo Montevidea.
Jak moc ovlivňuje cestování současná ekonomická situace?
Vidíme dvě skupiny: jedni hledají cenově dostupné možnosti, druzí investují do kvality a nezapomenutelných zážitků. Poptávka tedy existuje po obou typech cestování. Jako ve všem, záleží na prioritách a možnostech každého.
Dá se udržitelnost skloubit s letectvím?
Je to pro nás zásadní téma. Byli jsme první, kdo vzlétl na 100% udržitelné letecké palivo (SAF), a sami jsme investovali do jeho výroby. Do ceny letenky dnes zahrnujeme povinný příspěvek na SAF a nabízíme i dobrovolný - pro jednotlivce i firmy. Věříme, že právě tyto kroky pomáhají posouvat celé odvětví kupředu.
Shrnutí hlavních trendů:
- Léto zůstává klíčovou sezónou pro český cestovní ruch i domácí turistiku, ačkoliv se rozviřují debaty kolem přesunu školních prázdnin.
- Zájem o cestování mimo hlavní sezónu roste - Češi častěji vyrážejí na jaře a na podzim, kdy vyhledávají dálkové lety a méně tradiční destinace.
- Cestovatelé chtějí víc než jen nízkou cenu - hledají autentické zážitky, dobrý poměr cena/kvalita a častěji myslí i na ekologii.
- Udržitelnost se stává standardem - roste povědomí o alternativních palivech (SAF), přímých letech a ekologičtějším ubytování.
- Budoucnost cestování bude podle Kropáčka více o odpovědnosti, technologiích a zážitcích na míru.
Jak bude cestování vypadat za pět až 10 let?
Bude udržitelnější, jednodušší díky technologiím a flexibilnější. Práce na dálku umožní lidem vyrážet častěji mimo hlavní sezonu a zůstávat déle. Cestování tak bude víc o odpovědnosti i o zážitku na míru.
S jakými výzvami se letectví potýká?
Největšími jsou rostoucí náklady, tlak na udržitelnost a nedostatek personálu. Řešíme to investicemi do modernějších letadel, digitalizací služeb a důrazem na nábor i školení. Na druhou stranu je vidět obrovský posun - cestování je dnes pohodlnější, služby dostupnější a lety díky novým strojům šetrnější.
A závěrem osobní otázka, kam byste se po světě rád podíval?
Jednoznačně zpět na Maho Beach na ostrově Svatý Martin v Karibiku. Tam vám letadla přistávají doslova nad hlavou a máte pocit, že se jich můžete dotknout. Je to zážitek, který mě nikdy neomrzí.