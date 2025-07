Sedět napůl, létat levně. Kaskadérský koncept, který chce změnit cestování

Nízkonákladové létání by mohlo dostat docela brzy nový rozměr v podobě možnosti létat ve stoje. Po letech debat a odmítání se tahle myšlenka znovu vrací na scénu. Koncept takových sedadel existuje, jmenují se Skyrider, poprvé jsme je viděli v roce 2012, a teď se objevila jejich další verze. A připomínají sedlo u kola s velkou opěrkou.

S konceptem "stání v letadle" přišel jako první šéf nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary. Už v roce 2009 avizoval, že by chtěl nahradit zadní řady sedadel opěrkami, u kterých by cestující víceméně stáli. V letadlech pro 250 lidí by tím získal prostor pro dalších 50 pasažérů.

Cílem bylo nabídnout letenky za extrémně nízké ceny - i pod pět liber (cca 150 korun). Tehdy však narazil na regulační omezení i veřejný odpor.

Noví hráči a recenze

Dnes podobný model zvažují i další hráči v oboru. Italská firma Aviointeriors, která se zabývá designem interiérů letadel, nedávno představila již třetí generaci svého konceptu sedadel Skyrider 3.0.

Nová sedadla mají výrazně vyšší sklon a cestující v nich během letu téměř stojí. Díky zmenšení prostoru pro nohy o 12 cm se do kabiny vměstná až o 20 procent více cestujících. "Nejde nám o to nacpat do letadla tisíce lidí," řekl pro CNN technický poradce společnosti Gaetano Perugini. "Chceme aerolinkám nabídnout víc možností v rámci jedné kabiny - víc tříd, větší flexibilitu. A samozřejmě - vyšší obsazenost," dodal.

Sedadla váží o polovinu méně než klasická, mají jednodušší konstrukci a snazší údržbu. Jsou však určena výhradně pro krátké lety, ideálně do 2-3 hodin. Reportérka CNN, která si model v Hamburku osobně vyzkoušela, uvedla: "Nebylo to tak strašné, jak jsem čekala. Ale po pár minutách jsem si nedovedla představit, že bych v té poloze měla zůstat delší dobu."

Nutné certifikace a pochybnosti

Přestože o sedadla projevilo zájem několik aerolinek, zatím žádná z nich oficiálně nepotvrdila, že by je plánovala nasadit. Firma Aviointeriors uvedla, že některé typy letadel - například Airbus A320 nebo Boeing 737 - by pro nový koncept musely být technicky upraveny. Společnost ale věří, že s velkým zákazníkem po boku se s výrobci "nějak domluví".

Pro nasazení těchto sedadel do komerčního provozu je však nutné získat certifikaci. "Sedadlo i celé letadlo musí splňovat bezpečnostní normy, včetně evakuačního času. Zvýšený počet cestujících může celý proces zpomalit," upozornil pro iDNES.cz mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) je vůči podobným návrhům zatím zdrženlivá. "Současná pravidla jasně stanoví, že cestující musí mít k dispozici sedadlo nebo v některých případech lehátko. Navrhované řešení není ani jedno," uvedla její mluvčí pro britský Mail Online. Koncept označila za "kaskadérský" a vyjádřila pochybnosti, že by mohl být v blízké době schválen.

Přesto se zdá, že tlak na vyšší efektivitu bude dál sílit.

Spekulace a dehonestace

Zejména nízkonákladové aerolinky se snaží maximálně zlevnit provoz. Mnohé z nich už dnes omezují velikost příručních zavazadel, zpoplatňují občerstvení, odbavení nebo toalety. Podle spekulací, které kolují na sociálních sítích, by mohla nová generace sedadel vstoupit do provozu už v roce 2026. Firma Aviointeriors to ale nakonec popřela.

Zatímco letecké společnosti se snaží o maximalizaci zisku, mezi cestujícími vyvolávají tyto návrhy značné obavy. Ať už se tato revoluce v letectví opravdu rozjede, nebo ne, jisté je, že trend snižování komfortu výměnou za nižší ceny letenek nejspíš bude pokračovat.