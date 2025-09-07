Magazín

Vynález, který změnil svět k horšímu. A začalo se kouřit ve velkém

před 6 hodinami
Příběh, který se začal psát na konci 19. století, je spojen se jmény dvou mužů: Jamese Bonsacka a Jamese Duka. První byl geniální vynálezce, druhý ambiciózní průmyslník. Jejich spolupráce odstartovala revoluci, která změnila tabákový průmysl a zároveň se podepsala na zdraví milionů lidí po celém světě.
Foto: Shutterstock

Poptávka po cigaretách na konci 19. století výrazně převyšovala tehdejší produkci. Zručný dělník dokázal vyrobit jen asi 3-4 cigarety za minutu. V roce 1875 se proto společnost Allen & Ginter rozhodla vypsat odměnu 75 tisíc dolarů pro toho, kdo sestrojí stroj na automatickou výrobu cigaret. Výzvu přijal talentovaný mladík z Virginie, James Bonsack, který kvůli svému projektu dokonce opustil školu.

Po pěti letech se mu podařilo sestrojit prototyp, ten mu však zničil požár. Bonsack se ale nevzdal, stroj postavil znovu a 4. září 1880 na něj získal patent. Jeho vynález, známý jako Bonsack Machine, znamenal revoluci. Dokázal totiž vyrobit až 200 cigaret za minutu a jeho výkon se postupně zvyšoval.

Vynález, který přinesl bohatství, ale i zkázu

Bonsackův stroj přitáhl pozornost dravého podnikatele Jamese Duka, majitele tabákové továrny. Duke okamžitě rozpoznal potenciál vynálezu, získal na něj licenci a díky mechanizaci výroby se cigarety staly levnějšími a dostupnými pro masy. Kdysi luxusní zboží se tak změnilo v masový produkt. První cigarety z Dukeovy továrny, značky Duke of Durham, se dokonce prodávaly společně s baseballovými kartičkami, aby se zvýšil prodej.

