Zrození legendy plné extrémů. Guinnessova kniha rekordů vyrostla z banálního sporu

27. 8. 2025 16:00
V hospodě, během hádky. Přesně tak začal příběh Guinnessovy knihy rekordů. To, co před 70 let začalo jako marketingový nápad pivovaru Guinness, se mezitím proměnilo v impérium na pomezí zábavy a byznysu.
Píše se rok 1951 a výkonný ředitel pivovaru Guinness, sir Hugh Beaver, je na lovecké výpravě v hrabství Wexford v Irsku. Na jejím konci se strhne debata o tom, jaký evropský pták je nejrychlejší. Je to kulík, kterého nikdo z přítomných nedokázal trefit?

V tu chvíli si Sir Beaver uvědomí, že i když je odpověď neznámá, podobné spory se řeší v hospodách a barech napříč celou Británií a Irskem poměrně často. A že by bylo skvělé mít autoritativní zdroj, který by podobné hádky jednou provždy vyřešil.

Po třech letech neustálého promýšlení mu svitne naděje - během cesty do Londýna si totiž vzpomene na bratry Norrise a Rosse McWhirterovi, kteří vedou agenturu specializující se na ověřování faktů. A tak si s nimi domluví schůzku a přednese jim svůj nápad. Bratři jsou nadšení a okamžitě se pustí do práce.

Popularita světových rekordů

Dnes už víme, že kulík nejrychlejší ptákem není, ale Guinnessova kniha rekordů mezitím vyrostla do výšin. Premiérový výtisk o 198 stranách byl svázán 27. srpna 1955 a stal se vánočním bestsellerem.

Populární dílo je souborem záznamů o světových rekordů, které se týkají lidské činnosti i přírodních jevů. Kniha vychází každý rok - některé rekordy jsou z ní vyřazovány a nahrazovány novými -, prodává se ve 100 zemích a byla přeložena do 40 jazyků. A její letošní vydání obsahuje víc než 53 tisíc záznamů.

V Česku tento soubor rekordů vychází pravidelně už od roku 1995 a stále patří mezi oblíbené knižní kousky.

Bizáry a úspěch i kritika

Na úspěch knihy chtěla navázat řada - především lokálních - zaznamovatelů rekordů a televizních show. "Každý je potenciální rekordman," znělo hlavní heslo přidružených exhibic. Kvůli velkému ohlasu pak proto rovněž vznikla i muzea.

Kromě klasických rekordů, jako je třeba nejstarší, nejvyšší či nejtěžší člověk na světě, se v Guinnessově knize objevují i bizarní kuriozity. K nim patří například muž s nejvíce prádelními kolíčky na obličeji, největší pochod "zombies" či rekordman s nejvíce šváby v ústech.

Ikonická "Guinnessovka" má však i své kritiky, kteří poukazují na fakt, že lidé v honbě za rekordy často riskují své zdraví a životy.

 
