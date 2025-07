"Brambůrka Nash". Chlapec se narodil rekordně brzy, 133 dní před termínem porodu

Chlapec z amerického státu Iowa, který se předčasně narodil ve 21. týdnu těhotenství, oslavil na začátku tohoto měsíce první narozeniny a zároveň byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejdříve předčasně narozené dítě na světě. Napsal to zpravodajský server New York Post.

Nash Keen vážil pouhých 300 gramů, když se 5. července 2024 - 133 dní před termínem porodu - narodil. Chlapeček, kterému se láskyplně říkalo "brambůrka Nash", strávil poté šest měsíců na novorozenecké jednotce intenzivní péče a vyrostl z něj silný chlapec. "Když byl tak dlouho na jednotce intenzivní péče, člověk by si myslel, že bude křehčí. Ale on není. Je to velmi odhodlaný, zvědavý chlapeček a pořád se jen usmívá," řekla agentuře AP jeho matka Mollie Keenová. Nash svým brzkým příchodem na svět ve 147. dnu těhotenství o jeden den překonal dosavadního držitele rekordu v Guinessově knize rekordů jako nejpředčasněji narozené dítě na světě. "Jednou z věcí, které jsem si na lékařském týmu všimla, je, že byli velmi klidní," řekla agentuře AP chlapcova matka. "Nikdy jste neviděli, že by byli nervózní. A tak jsme je pozorovali. A když víte, že doktoři a sestry jsou klidní, nebyl důvod, abychom nebyli klidní my," pochválila žena zdravotnický personál neonatologického oddělení nemocnice Iowské univerzity, který nepřetržitě pracoval na tom, aby udržel srdce malého Nashe v chodu. Přestože nyní roční Nash potřebuje k dýchání kyslík a k výživě výživovou trubici, každým dnem sílí a je na cestě ke standardním vývojovým krokům malého dítěte. Související Před předčasným porodem chrání gen. Vědci našli cestu, jak posílit přísun živin "Učí se stát, což je úžasné," řekla Keenová agentuře AP. "Má v nich hodně síly," dodala. Předčasně narozené děti, tedy ty narozené před 37. týdnem těhotenství, většinou váží okolo dvou kilogramů. Těhotenství obvykle trvá 40 týdnů. Ročně se v Česku podle Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny narodí až 8000 dětí předčasně.