"Alarmující fake news." Pořadatel má důkaz, že vítěz Eurovize při vysílání nešňupal

Zpěvák italské glamrockové skupiny Maneskin, která vyhrála letošní Eurovizi, drogy v přímém přenosu nebral. Damiano David měl podle Evropské vysílací unie (EVU), která soutěž pořádá, negativní test.

Frontman skupiny už od začátku popíral, že by během sobotního finále užíval kokain poté, co se naklonil hlavou ke stolu. "V Zelené místnosti nedošlo k žádnému užívání drog a my tuto záležitost považujeme za uzavřenou," uvedla EVU ve svém prohlášení.

Unie považuje za "alarmující, že nepřesné spekulace, které vedly k falešným zprávám, zastínily ducha a výsledek soutěže a nespravedlivě se dotkly skupiny".

"Rádi bychom Maneskin ještě jednou poblahopřáli k obrovskému úspěchu. Těšíme se na spolupráci s naším italským členem, veřejnoprávní televizí Rai, na pořádání velkolepé soutěže Eurovision Song Contest příští rok v Itálii," dodala v prohlášení Evropská vysílací unie.

Damiano David užívání kokainu popíral od začátku. Tvrdil, že kontroloval skleněnou desku stolu, protože ji kytarista Thoma Raggi rozbil. "Opravdu jsme proti drogám a kokain jsme nikdy neužívali. Jsme připravení nechat se otestovat, protože nemáme co skrývat," bránil se frontman.

Skupina Maneskin byla favoritem letošní mezinárodní hudební soutěže Eurovize už podle sázkových kanceláří. Po udělení hlasů nicméně zaostávala za interprety ze Švýcarska, Francie a Malty. K vítězství skupině pomohly hlasy diváků.

Eurovize se letos vrátila po roční pauze způsobené pandemií covidu-19. Živým vystoupením během finálového večera přihlíželo 3500 fanoušků, kteří se předtím prokázali negativním testem.