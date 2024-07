Známky České pošty se shakespearovskými motivy získaly prestižní ocenění v Itálii

Aršík České pošty s motivy postav z děl Williama Shakespeara získal společnou Mezinárodní cenu za filatelistické umění v italském Asiagu. Ocenění převzali zástupci České pošty ze Známkové tvorby Martin Holý a Jan Ištvánek.

O ocenění se aršík z emise Shakespearovské hry dělil s vánoční známkou z Lucemburska znázorňující tajícího sněhuláka, který se marně ukrývá pod deštníkem, informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V případě českých známek zpracovaných Marinou Richterovou porota podle svého vyjádření cenu udělila za "bohatou, vyčerpávající a originální prezentaci Shakespearova díla". Autorka na aršíku připomíná některé ze slavných postav na pomezí komedie a tragédie, ale také některá témata, prostředí a postavy alžbětinského divadla.

Při tvorbě aršíku se inspirovala kresbami s fragmenty ručně vyřezávané koláže. Pozadím děje je kulisa gotizujících oken s trojlístky odkazující na dobu, do které William Shakespeare zasadil hry Král Lear, Romeo a Julie nebo Macbeth.

Vlevo na aršíku stojí královna s maskou Kleopatry a šaškovskou holí. Pod známkou vystupuje Benátská laguna a bazilika San Giorgio Maggiore s proslulou zvonicí. Panorama zastřešuje šperk v podobě katolického kříže. Vpravo se mračí postava s loutnou. Plášť halí masky Othella, Julia Caesara, čarodějnice a lorda Macbetha. Uprostřed nahoře sedí prosvětlená postava elfa. Dole se pitvoří šašek s maskou krále.

Aršík byl vydán v počtu 24 tisíc kusů, v prodeji je už jen 1 500 z nich.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo emisi Shakespearovské hry loni 6. září. Je to příležitostný poštovní aršík se známkami s nominálními hodnotami zastoupenými písmeny E a Z. Písmeno E odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - evropské země, podle platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 44 korun. Písmeno Z odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů - mimo evropské země, v době vydání emise v hodnotě 50 korun.

Shakespeare bývá považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Připisuje se mu přibližně 38 dochovaných her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších básní, z nichž některé jsou nejistého autorství. Jeho hry byly přeloženy do všech hlavních živých jazyků a jsou uváděny častěji než hry jakéhokoli jiného dramatika.