Její příběh je inspirací pro každého, kdo někdy zatoužil po jednodušším, svobodnějším a udržitelnějším životě. A také důkazem, že skutečný domov nemusí mít stovky metrů čtverečních, ale spíš duši a smysl.
Marjolein byla jednou z prvních, kdo v Nizozemsku uvěřili myšlence "tiny house" - tedy malých, ekologických obydlí, která nabízí vše potřebné na minimálním prostoru. Její cesta začala v roce 2016, kdy si nechala od tří studentů architektury navrhnout malý domek na kolečkách o rozměrech 6,6 × 2,6 metru, který byl zcela soběstačný a fungoval mimo veřejnou síť. S podporou města Alkmaar získala na pět let povolení k jeho umístění a odstartovala tak cestu nejen k novému způsobu bydlení.