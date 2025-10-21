Magazín

Štěstí na 24 metrech čtverečních. Svůj domek by nevyměnila ani za výhru v loterii

Nikola Bernard Nikola Bernard
před 4 hodinami
Kdyby vás Marjolein Jonkerová pozvala do svého malého domku v nizozemském Olstu, nečekal by vás jen pohled do útulného interiéru o rozloze 24 metrů čtverečních. Vstoupili byste do světa, kde je každý detail promyšlený, každý centimetr má své opodstatnění — a kde méně znamená více.

Její příběh je inspirací pro každého, kdo někdy zatoužil po jednodušším, svobodnějším a udržitelnějším životě. A také důkazem, že skutečný domov nemusí mít stovky metrů čtverečních, ale spíš duši a smysl.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat

Dům na kolečkách

Marjolein byla jednou z prvních, kdo v Nizozemsku uvěřili myšlence "tiny house" - tedy malých, ekologických obydlí, která nabízí vše potřebné na minimálním prostoru. Její cesta začala v roce 2016, kdy si nechala od tří studentů architektury navrhnout malý domek na kolečkách o rozměrech 6,6 × 2,6 metru, který byl zcela soběstačný a fungoval mimo veřejnou síť. S podporou města Alkmaar získala na pět let povolení k jeho umístění a odstartovala tak cestu nejen k novému způsobu bydlení.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Havlova amnestie mu zkrátila trest: bratislavský škrtič vraždil hned po propuštění

Havlova amnestie mu zkrátila trest: bratislavský škrtič vraždil hned po propuštění
Přehled

Zažila bolest, samotu i vděčnost. Příběh ženy, která pomáhá do poslední chvíle

Zažila bolest, samotu i vděčnost. Příběh ženy, která pomáhá do poslední chvíle

Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň

Miluj svoji umělou inteligenci! Sci-fi Tron: Ares dokáže naštvat i fascinovat zároveň
2:24

Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie

Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah tiny house bydlení Bydlení & reality dům stavba interiér exteriér minimalismus příroda pomoc vzdělání, vzdělávání Nizozemsko

Právě se děje

Aktualizováno teď

Exprezident Sarkozy nastoupil do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo

Exprezident Sarkozy nastoupil do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo
Prohlédnout si 8 fotografií
Sarkozy byl v září usvědčen ze zločinného spiknutí, které podle soudu mělo vést k financování jeho prezidentské  kampaně v roce 2007 z prostředků od libyjského vůdce Muammara Kaddáfího, výměnou za diplomatické laskavosti. Byl odsouzen k pěti letům vězení, ale pravděpodobně bude v polovině trestu propuštěn na podmínku.
Pokud bude Sarkozy ubytován ve VIP křídle, bude mu přidělena jedna z 18 identických cel, z nichž každá se může pochlubit varnou deskou, lednicí, televizí, sprchou a toaletou a také pevnou telefonní linkou, která vězňům umožní volat na určitá autorizovaná čísla.
před 9 minutami
Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 000 korun. Nejvyšší soud zamítl dovolání ČT.
před 18 minutami
Atentátníka na Fica uznal soud vinným z terorismu, dostal 21 let vězení

Atentátníka na Fica uznal soud vinným z terorismu, dostal 21 let vězení

Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica, v úterý soud první instance uložil 21 let vězení.
Aktualizováno před 43 minutami
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

ŽIVĚ
"Chovají se jak uražené děti." Kuba tepe tanečky Fialovy vlády kolem rozpočtu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Havlova amnestie mu zkrátila trest: bratislavský škrtič vraždil hned po propuštění
Přehled

Havlova amnestie mu zkrátila trest: bratislavský škrtič vraždil hned po propuštění

Geniální vrah, kontroverzní amnestie a fascinující souboj mozků mezi predátorem a vyšetřovatelem, který se zapsal do dějin kriminalistiky.
před 1 hodinou
"Léčba neplodnosti mi přinesla problémy." Pekarová popsala, proč mizí z politiky

"Léčba neplodnosti mi přinesla problémy." Pekarová popsala, proč mizí z politiky

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přiblížila důvody konce v politice. Ty souvisí s léčbou neplodnosti a dalšími zdravotními obtížemi.
Aktualizováno před 1 hodinou
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

ŽIVĚ
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy