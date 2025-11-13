Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie

Nevlídné podzimní počasí, mlha, podvečerní tma a hlavně nepozornost několika železničářů stály před 65 lety za nejhorším železničním neštěstím v české historii. U obce Stéblová na jednokolejné trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi se 14. listopadu 1960 střetl osobní vlak tažený parní lokomotivou s motorákem. Ponořte se do mrazivé rekonstrukce pekla na kolejích.
Mlha, tma a zlověstné ticho
Pondělí 14. listopadu 1960. K podzimnímu soumraku se přidala hustá mlha, viditelnost na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové klesla sotva na desítky metrů. V 17 hodin a 42 minut se odehrálo něco, co navždy změnilo životy stovek rodin a zapsalo se jako dosud nejtragičtější železniční katastrofa v českých dějinách.