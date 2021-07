Zea: Romky potřebují šanci. Chtěla jsem tančit, ale rodiče se báli, že budu bez práce

Tančí salsu i hip hop, vystupovala v Paříži i New Yorku a loni vydala oceňovaný hudební debut Burning Light. V době dospívání přitom Zeu rodiče od umělecké dráhy odrazovali. Měli totiž strach, aby podobně jako jiné romské dívky neskončila bez vzdělání, v chudobě. V podcastu Co z tebe bude?! zpěvačka mluví o tom, proč jsou Romky i ženy obecně v showbyznysu podceňované a jak se s tím sama vyrovnala.

"Jako tanečnice jsem zažila chvíle, kdy na mě chlapi pokřikovali nebo se divili, za co beru peníze. Ženy to mají v umění těžší, chci být jejich hlasem," říká v podcastu Co z tebe bude?! zpěvačka Zea. | Foto: Lukáš Bíba

Z otcovy strany Zea (vlastním jménem Alžběta Ferencová) zdědila nesporné umělecké nadání. Říká o sobě, že dřív tančila, než chodila, a že tanec je jediná věc, ve které si stoprocentně věří. Velmi nadějně se přitom vyvíjí i její hudební kariéra. Loni vydala debutové album Burning Light plné moderního alternativního popu a osobních textů, které její generaci mluví z duše.

Z matčiny strany má zase devětadvacetiletá rodačka ze slovenského Prešova vzor hned v několika silných ženách. Její prababička Elena Lacková například po čtyřicítce jako první slovenská Romka vystudovala na Karlově univerzitě a vysokou školu má i Alžbětina matka. Ta pracuje jako učitelka, a uměleckou nespoutanost své dcery proto brzdila ve snaze vzdorovat stereotypním představám o nevzdělaných Romech.

"Věděla jsem, že mám umělecké cítění, ale bylo mi to trochu odepírané. Moje máma se totiž bála, aby mě lidi náhodou nevnímali jako Romku, která nechce chodit do školy a ráda by žila víc volnomyšlenkářsky. Mohla jsem se jen učit, navštěvovat kroužky a jinak jsem byla držená na uzdě. Jako teenagerka jsem si proto ve vztahu k mámě prošla obdobím vzdoru," přiznává Zea.

I když jí matka nedovolila jít na konzervatoř, hned na prahu dospělosti se jí díky tanečním úspěchům poštěstilo žít nějakou dobu v New Yorku, kde navštěvovala lekce tance na Broadwayi. O pár let později zase odcestovala do Francie, kde se podílela na choreografiích světových celebrit v rámci filmového festivalu v Cannes. Přesto prožila chvíle, kdy si říkala, že měla matku poslechnout a věnovat se radši jiné profesi.

"Když jsem se ještě jako náctiletá přestěhovala z Prešova do Bratislavy, byly týdny, kdy jsem jedla jenom rohlíky s paštikou. Ležela jsem v Petržalce na posteli, zírala do stropu a říkala si, jestli mi to všechno stojí za to. Bolelo mě celé tělo a zaplatila jsem si sotva nájem a telefon. Když bylo nejhůř, tak mi máma samozřejmě nějaké peníze poslala, ale jinak jsem se vždycky snažila být hrdá a neotravovat rodinu se svými problémy," popisuje.

V podcastu Co z tebe bude?!, kde redaktor Tomáš Maca s osobnostmi ve věku do 30 let rozebírá problémy mladé generace, Zea uvažuje nad tím, proč v českých a slovenských médiích nejsou Romky stále příliš vidět. Dotýká se ale i obecnější otázky, proč nemají ženy v showbyznysu stejná práva a příležitosti jako muži.

