Zázrak po 18 letech. Umělá inteligence pomohla neplodnému páru počít dítě

Představte si 18 let zklamání, skoro dvě dekády planých nadějí, které se měnily v bolest. A pak - během jediné hodiny - nová technologie otevřela dveře životu. Tohle není sci-fi, ale skutečný příběh páru, kterému se po trýznivém snažení podařilo počít dítě díky revoluční metodě využívající umělou inteligenci.

Anonymní pár toužil po dítěti téměř dvě desetiletí. Manželé absolvovali nespočet cyklů umělého oplodnění (IVF), navštívili špičková reprodukční centra po celém světě. Přesto se jejich sen o rodičovství stále vzdaloval.

Problém byl na straně muže - trpěl vzácným stavem zvaným azoospermie - ani po hodinách zkoumání pod mikroskopem nebylo možné najít jedinou životaschopnou spermii.

Zoufalí, ale zatím nezlomení, rozhodli se zkusit poslední možnost - vycestovali do New Yorku, kde se setkali s týmem vedeným doktorem Zevem Williamsem. Ten společně s kolegy pět let vyvíjel průlomovou technologii zvanou STAR - Sperm Tracking and Recovery, která využívá umělou inteligenci k vyhledávání jednotlivých, téměř neviditelných spermií ve vzorcích pacientů s azoospermií.

Po tolika zklamáních ale pár raději nejásal. A pak se stal zázrak. Umělá inteligence nalezla ve vzorku tři spermie. Ty byly opatrně izolovány a použity k oplodnění vajíček. Výsledek? První potvrzené těhotenství umožněné metodou STAR. Miminko by se mělo narodit letos v prosinci.

Jak funguje hledání jehly v tisíci kupkách sena

Proces je neuvěřitelný: sperma je umístěno na speciální čip a následně pod mikroskop, ke kterému je připojen vysoce výkonný kamerový systém řízený AI. Ten nasnímá přes osm milionů obrázků za méně než hodinu a analyzuje je tak, aby rozpoznal spermie podle naučených znaků - tvaru, pohybu i struktury. Jakmile je nalezen vhodný kandidát, systém jej izoluje do mikroskopické kapky, aniž by poškodil jeho životaschopnost.

"Je to jako hledat jehlu v tisíci kupkách sena," říká Williams. A díky této technologii ji najdou za hodinu. "A navíc tak šetrně, že spermii lze stále použít k oplodnění," dodává.

Neinvazivní zázrak a AI pomocníkem

Donedávna bylo jediné řešení pro azoospermické muže chirurgické - bolestivý zákrok, při kterém se odebírá tkáň přímo z varlat. Takový postup je invazivní, může zanechat jizvy a často není úspěšný. Metoda STAR však nabízí novou, neinvazivní cestu. A co víc - během metody nejsou použity škodlivé lasery nebo barviva a celý proces stojí méně než tři tisíce dolarů, tedy zhruba 64 tisíc korun.

Metoda STAR, která vznikla a je dostupná pouze na Kolumbijské univerzitě, není jediným příkladem využití umělé inteligence v oblasti plodnosti. AI se dnes používá i k hodnocení kvality vajíček, výběru embryí s největší šancí na úspěch nebo k personalizaci dávkování hormonů během IVF cyklů. Algoritmy jako Stork-A či CHLOE pomáhají lékařům rozhodovat s větší přesností a pacientům dávají naději i tam, kde dříve standardní metody selhávaly.

"AI nám umožňuje vidět to, co lidské oči nezachytí," říká doktorka Aimee Eyvazzadehová, uznávaná specialistka na plodnost z Kalifornie. "Nejde o to nahradit odborníky, ale rozšířit jejich možnosti," doplňuje.

Je ale AI zázračným řešením pro všechny?

Někteří odborníci však varují před přílišnou euforií. I se STAR metodou totiž existují muži, u nichž se spermie zkrátka nenajdou - a žádná technologie to nezmění. "AI může pomoci spermii najít, ale nevytvoří ji," říká doktor Gianpiero Palermo z Weill Cornell Medicine. I tak uznává, že jde o významný krok kupředu.

"Neplodnost je něco, co provází lidstvo od nepaměti - je to doslova biblický problém," uzavírá Williams. "Je fascinující, že právě nejmodernější technologie dneška nám pomáhají řešit tak prastarou bolest," uzavírá. Příběh tohoto páru je příběhem vytrvalosti, víry a technologické revoluce, která může změnit životy.

Zdroj: CNN.com