Zákaz alkoholu na Mallorce i omezení kouření v Paříži. Na co si dát pozor na dovolené

Turisté, kteří se letos chystají na dovolenou nebo třeba jen výlet do Španělska, Itálie, Francie, Řecka, Chorvatska, Portugalska či Nizozemska, by si měli předem zjistit, jaká opatření v dané destinaci platí. Od poplatků za jednodenní výlet v italských Benátkách po zákaz alkoholu na Mallorce a omezení kouření v Paříži.

Země napříč kontinentem zpřísňují pravidla, aby ochránily svou infrastrukturu, kulturní dědictví a kvalitu místního života.

Španělsko zůstává díky teplému a slunečnému klimatu, pět tisíc kilometrů dlouhému pobřeží a jídlu a vínu jednou z hlavních turistických destinací na světě. Jak informoval server Euronews, v roce 2024 Španělsko navštívilo rekordních 94 milionů turistů - o deset procent více než v roce 2023.

Pak se není co divit, že se místní úřady snaží o udržitelnost turistického ruchu, především na místech jako je Barcelona, Málaga nebo Ibiza. V Katalánsku je třeba počítat se zvýšením turistické daně až na 15 eur (asi 370 korun) - a Barcelona k tomu přidává vlastní poplatek 6,75 eura za pětihvězdičkové hotely. Omezený je nyní příjezd výletních lodí do Barcelony a krátkodobé pronájmy mají být do roku 2030 zcela zrušené. A nelze počítat s oblíbenou autobusovou linkou do parku Güell - byla odstraněna z turistických map.

V Málaze místní úřady zakázaly nové pronájmy ve 43 čtvrtích a uložily pokutu 750 eur za chůzi bez trička centrem města. Na Ibize a Mallorce mezitím zavedli přísný zákaz prodeje alkoholu v obchodech mezi 21:30 a 8:00 hodinou. Pití alkoholu na ulicích? Může stát až 3000 eur.

Vstupní poplatky nebo selfie-zóny

Proti nadměrnému turistickému ruchu se rozhodla začít bojovat i Itálie, která nasadila takové "zbraně", jako jsou vstupní poplatky, omezení počtu osob v turistických skupinách či zóny pro selfie.

Benátky vybírají od turistů, kteří přijedou na jednodenní výlet, poplatek pět eur při rezervaci předem a deset eur bez ní. Pokud se někdo pokusí poplatku vyhnout, hrozí pokuta až 300 eur. Město také zakázalo průvodcům používat megafony, omezilo velikost turistických skupin na 25 osob a zakázalo koupání v kanálech - za porušení pravidla je třeba počítat s pokutou tisíc eur.

V severoitalském Portofinu nejde o to, co člověk dělá, ale jak dlouho to dělá. Když se bude příliš dlouho věnovat pořizování selfie na nábřeží, může dostat pokutu 270 eur. V Sorrentu zase procházka v plavkách kdekoli jinde než na pláži nebo kolem bazénu může znamenat pokutu až 500 eur. Stejně přísní jsou v Římě, kde dbají na slušné oblečení, zakazují konzumaci jídla v blízkosti památek a zakročit se rozhodli i proti věšení "zámečků lásky" na mosty.

Některá italská místa se rozhodla zamezit přílišnému návalu návštěvníků. Jak napsal server Forbes, Pompeje letos omezují počet turistů na 20 tisíc denně. V Římě smí být v Koloseu kdykoli maximálně tři tisíce návštěvníků. Pláže na Sardinii nyní vyžadují předběžnou rezervaci přes aplikaci a místa jako pláž Tuerredda vpustí jen 1100 návštěvníků denně.

Ve Francii úřady stále častěji žádají návštěvníky, aby projevovali více respektu. Ačkoli se piknik s vínem a sýrem v pařížském parku nebo u Seiny může zdát velmi romantický, pití alkoholu je na mnoha veřejných místech zakázáno, takže by si návštěvníci měli raději předem zjistit pravidla. Pokud budou přistiženi, pokuta může dosáhnout až 135 eur.

Zákaz příliš odhalujících plavek

Několik měst na Azurovém pobřeží zakázalo příliš odhalující plavky mimo pláž, včetně Cannes, kde za chůzi bez trička nebo v bikinách hrozí pokuta až 38 eur, a nepomůže ani elegantní plážový pléd.

Od 1. července bude ve Francii platit nový zákaz kouření ve venkovních prostorách. Bude se vztahovat na pláže, parky, veřejné zahrady, autobusové zastávky a sportoviště. Ve venkovních kavárnách a barech bude kouření stále povoleno a zákaz se také nevztahuje na vaping - zatím, napsal server Travel and Tour World.

Jasné hranice se rozhodlo nastavit také Řecko, především pokud jde o historické památky a malebné ostrovy. Akropolis nyní může navštívit pouze 20 tisíc lidí denně. Vyrazit do Akropole ve vysokých podpatcích? Raději ne, pokuta za poškození mramoru může dosáhnout až 900 eur, napsal Forbes.

Na ostrovech Santorini a Mykonos musí nyní návštěvníci výletních lodí platit poplatek 20 eur. Na Santorini je stanoven limit osm tisíc návštěvníků na den pro výletní lodě. A pozor na sbírání mušlí nebo oblázků,- pokuty mohou dosáhnout až tisíc eur. A nejméně 70 procent veřejných pláží musí zůstat bez komerčních lehátek.

Také Chorvatsko zavádí kroky, které mají zamezit neukázněnému chování turistů a zmírnit davy, především v místních nejoblíbenějších letoviscích. Ve Splitu je přísně zakázáno procházet se historickým centrem města v plavkách, v horším případě ve spodním prádle, a hrozí za to pokuta až 150 eur. Na nedalekém Hvaru může za pití alkoholu na veřejnosti padnout pokuta až 600 eur a v noci by tu mělo být klidněji - venkovní hluk nesmí překročit 85 decibelů, což odpovídá zhruba zvuku rušné restaurace.

V Dubrovníku, který patří mezi nejnavštěvovanější lokality v Evropě, spustili místní úředníci kampaň nazvanou Respektujte město, která se zaměřuje na všechno od nadměrných davů po nevhodné chování. Ve městě nyní mohou kotvit jen dvě výletní lodě denně. Konzumace jídla nebo pití v blízkosti kulturních památek může na místě vynést pokutu až 700 eur a v krajním případě může následovat i žaloba. Zrušeny tu byly stánky se suvenýry, snížil se počet míst v kavárnách či omezila taxislužba. Cílem je klidnější a živější město jak pro místní obyvatele, tak pro turisty.

Žádné plavky ve městě

Nejvyšší pokuty za nevhodné chování na veřejnosti zavedlo Portugalsko. Tato země je sice proslulá pohodovými plážovými městečky, ale turisté si nemají plést uvolněnou atmosféru s volnými mravy. V Albufeiře mohou lidé přistižení v plavkách ve městě, a nikoli na pláži dostat pokutu až 1500 eur. Nahota na veřejnosti? Ještě více. A pokud si na pláž někdo přinese hlasitý reproduktor, musí se připravit na vysoké pokuty - za rušení klidu až 36 tisíc eur.

Úřady také potírají pití alkoholu na ulici, plivání a močení na veřejnosti. Nejde jen o etiketu - je to vážný problém veřejného pořádku a jeho dodržování je přísnější než kdy jindy, napsal Forbes.

Nizozemský Amsterdam už ze sebe setřásl pověst města večírků a chce, aby to svět věděl. Poté, co předchozí kampaně zaměřené na hlučné turisty selhaly, město přikročilo k přísnějším opatřením. V roce 2025 je v ulicích čtvrti červených luceren zakázáno kouření marihuany. Velké zaoceánské výletní lodě? Zákaz kotvení v centru města. To samo o sobě sníží počet turistických vstupů o více než 270 tisíc ročně.

Lidé se mají bavit potichu. Bary se nyní zavírají dříve, na oslavy na lodích se vztahují nová omezení a průvodci musí při vedení velkých skupin dodržovat přísnější pravidla. Od loňského roku je dokonce k dispozici online kvíz - Pravidla Amsterdamu, který má návštěvníky přimět k zamyšlení nad svým chováním, ještě než do města vyrazí.

Mezi země potírající hlučné chování turistů se přidalo Německo a ve městech, jako je Berlín, se stále častěji prosazují vyhlášky o hluku a zákazy konzumace alkoholu na veřejnosti ve čtvrtích, které už mají dost párty turistiky. Hodně draho v Německu může přijít špatné chování za volantem. Křičení urážek nebo hrubá gesta během jízdy na ostatní řidiče nebo policii se považují za "silniční zuřivost" a mohou vynést pokutu až čtyři tisíce eur.

A pokud jde o řízení - jíst nebo pít cokoli za volantem vozu na Kypru, a to včetně pití z lahve vody, je nezákonné a hrozí pokuta 85 eur. Považuje se to za rozptylování pozornosti řidiče a místní policie dodržování tohoto předpisu vymáhá, napsal Forbes.