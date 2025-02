Benátky zdraží vstupné do města. "Last minute" bude stát dvojnásobek

Italské Benátky zdraží vstupné do města a navýší počet dnů, kdy ho budou vybírat. Tento týden informaci potvrdili představitelé města na veletrhu cestovního ruchu BIT v Miláně. Letos bude nutné návštěvu objednat předem. Poplatek ve výši pět eur začaly Benátky vybírat loni. Podle vedení města je to součástí snahy zmírnit nadměrný turismus, což ale kritici zpochybňují.

Období, kdy budou úřady poplatek vybírat, se letos prodlouží z 29 na 54 dnů od 18. dubna do konce července. Zcela zpoplatněné budou týdny od 18. dubna do 4. května. Pak se bude vybírat poplatek v pátek a o víkendech do konce července a na státní svátek 2. června.

Kdo si objedná vstup do města s nejméně čtyřdenním předstihem, zaplatí vstupné ve výši pěti eur, tedy v přepočtu asi 125 korun, jako vloni. Při pozdějších objednávkách poplatek stoupne na deset eur, tedy přibližně 250 korun. Další výraznou změnou pro návštěvníky, kteří nemají trvalý pobyt v regionu Benátsko, bude povinnost si vstup zarezervovat předem. Vloni bylo možné poplatek zaplatit na místě. Radnice ale neoznámila žádný denní limit počtu návštěvníků.

Odradit jednodenní turismus

Loni byla z poplatku řada výjimek. Nemuseli ho například platit návštěvníci, kteří se ve městě a jeho okolí ubytovali. To by mělo platit i letos. Radní pro cestovní ruch Simone Venturini v pondělí prohlásil, že cílem poplatku zůstává "odradit jednodenní turismus v Benátkách". Znění výjimek zatím radnice oficiálně nezveřejnila.

O účinnosti opatření pochybují kritici i část obyvatel. Podle nich zpoplatnění v současné podobě turisty neodradí od návštěvy a neřeší ani problémy s nedostupným bydlením či jednostranným zaměřením na cestovní ruch ekonomiky Benátek.

