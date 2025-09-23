Magazín

Ruina, u níž si klepali na čelo. Spolek nadšenců zachraňuje v Krušných horách nádraží

Ruina, u níž si klepali na čelo. Spolek nadšenců zachraňuje v Krušných horách nádraží
Bára a Štěpán Macháčkovi alias nádražní Egypťané.
Z ruiny na hranici zániku vzniká místo s duší. Členové spolku Nádraží Kovářská ve svém volném čase a bez nároku na honorář přetváří bývalou železniční stanici v Krušných horách v kulturní, ubytovací a komunitní centrum. Nedávno nadšenci dokončili přestavbu Vechtrovny, kde můžete přespat a podpořit další fáze projektu.
Prvním zcela hotovým projektem se stala "Vechtrovna", kde nyní můžete přespat.
Původní stav Zobrazit 32 fotografií
Foto: Nádraží Kovářská
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 11 minutami
Z ruiny na hranici zániku vzniká místo s duší. Členové spolku Nádraží Kovářská ve svém volném čase a bez nároku na honorář přetváří bývalou železniční stanici v Krušných horách v kulturní, ubytovací a komunitní centrum. Nedávno dokončili přestavbu Vechtrovny, kde můžete přespat a podpořit další fáze projektu. Jde tak o unikátní příběh železniční záchrany. Kde ale začal?

"Když jsem tu ruinu kupoval, mnozí si klepali na čelo," vzpomíná Štěpán Macháček  - zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě - na moment, kdy s manželkou Bárou před více než deseti lety podepsali smlouvu a stali se majiteli výpravní budovy v Kovářské.

Místo tehdy bylo v tragickém stavu - propadlé podlahy, zřícené stropy, dvoumetrové hromady sutin, zarostlé části a všude jen ticho a pocit, že tudy vlak už nikdy neprojede. Ale právě do specifického nádražního ticha a jedinečného ducha místa se Macháčkovi zamilovali. A spolu s nimi i další podobně naladěné duše. Proto po čase vznikl spolek Nádraží Kovářská.

Související

Samoživitelka zrekonstruovala zahradu svépomocí. Zapřáhla AI a ušetřila statisíce

přestavba, zahrada, matka
4 fotografie

Parta, co netrhá rekordy, ale mění realitu

"Nejsme žádná stavební firma, jen parta lidí, kteří si tohle místo zamilovali," říkají členové spolku. A rekonstruují ve svém volném čase, na své vlastní náklady. Proč? Protože je to baví.

Vedle Štěpána a Báry Macháčkových, kteří se stali hlavními ambasadory projektu, ve spolku figuruje i Pavel Polák, přezdívaný nádražní vodárník. Do Kovářské přijel poprvé v předjaří roku 2019 a stačilo málo, aby mu zapomenuté nádraží přirostlo k srdci. Od té doby se s nasazením stará o rekonstrukci vodárny, kterou se spolku podařilo odkoupit. K budově se přidal i pozemek a příslib, že celek - výpravní budova, vodárna i kolejová infrastruktura - bude zachován jako funkční památka.

Novináři s touhou přetvářet vlastníma rukama

Zajímavé je to, že skoro každý mužský člen spolku je novinářem. Vedle Štěpána Macháčka v médiích zakotvil i Kuba Vrána - televizní reportér, který natáčí rozhovory s pamětníky a tvoří videa pro dokumentaci obnovy nádraží. I Vrána k projektu zapojil svou manželku - ta přetváří okolní prostor na živou staniční zahradu. Z ničeho, s citem, jen vlastníma rukama. "Až vykvetou truhlíky v oknech a zazelená se přednostova zahrádka, bude to Mácy práce," říká Štěpán s úsměvem.

Ruku k dílu přiložil i Břetislav Tureček - rozhlasák a blízkovýchodní reportér, který je šotoušem tělem i duší a také sběratel historických jízdních řádů a železniční nostalgik. Jeho sen? Jednou v Kovářské vytvořit železniční expozici. Každý člen tak našel svou roli a má svůj jasný cíl.

Vagony k přespání

Díky odhodlání těchto nadšenců se z totální ruiny pomalými krůčky znovu stává krásná a funkční výpravní budova. Už nyní má nový krov v původních proporcích, obnovená podlaží i nová okna. Dále se však upravuje třeba její okolí. I tak se zde už začínají pořádat kulturní akce. "Už to není místo, kterému byste se raději vyhnuli. Dnes se sem chodí třeba i na procházky," říkají členové spolku.

Další zachraňovanou budovou je vodárna, kterou kdysi zásobovaly obří ocelové nádrže. Mezi hlavními objekty pak znovu stojí i vodní jeřáb, který sem dorazil až z Posázaví, aby připomněl staré časy, kdy se tu parní lokomotivy napájely vodou. 

Součástí areálu a projektu jsou i služební vagony, takzvané hytláky, původně určené k sešrotování. Ty spolek přestavěl na ubytování - nejprve pro potřeby rekonstrukce, později pro přátele a dnes i pro veřejnost. "Lidé u nás nejen přespí v krásném prostředí, ale zároveň přispívají na obnovu nádraží," dodává Macháček.

Skleněné předdveří a kamna z Transylvánie

Letos na podzim završili jednu z etap jejich velkého snu - dokončení Vechtrovny neboli strážního domku. Rekonstrukce trvala čtyři roky a domeček se z klinické smrti proměnil v útulné útočiště. "Chtěli jsme zachovat ducha 19. století, ale zároveň vytvořit pohodlné, moderní bydlení. Museli jsme sundat shnilou střechu, odstranit stropy, ale zachovali jsme přístavbu, obnovili původní tvar a použili izolační sklo," popisuje Macháček.

Symbolickým srdcem nové Vechtrovny, kde už nyní můžete přespat, se stalo výrazné skleněné předdveří - prosvětluje interiér, za slunečných dnů ho vytápí a nabízí výhled do lesa. Uvnitř najdete kachlová kamna z Transylvánie, točité schodiště navržené architektem Štěpánem Řehořem a klid, jaký najdete jen na konci světa. A za domkem pak stojí koupací sud a v plánech je dostavění sauny. 

Snem spolku v čele se Štěpánem a Bárou je tak návrat života na zapomenuté horské nádraží. Bez dotací, bez developerského investora. Jen s nadšením, trpělivostí, přátelstvím a také posilněním v podobě Bářina kotlíkového guláše. 

VIDEO: Operní pěvci překvapili lidi na hlavním nádraží. V přestrojení zazpívali slavné árie (16. 12. 2019)

Po rekonstrukci se znovu otevírá budova Státní opery. A její pěvci překvapili lidi na Hlavním nádraží v Praze, kdy jim v přestrojení zazpívali. | Video: Facebook/Národní divadlo
Prohlédnout si 32 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Video: Kde se vzala ta díra? Ukrývá prales a vodopád, vejdou se do ní dvě Eiffelovky

Video: Kde se vzala ta díra? Ukrývá prales a vodopád, vejdou se do ní dvě Eiffelovky

„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

Začíná festival Serial Killer. Bude Gerta Schnirch i Metoda Markovič: Straka

Začíná festival Serial Killer. Bude Gerta Schnirch i Metoda Markovič: Straka

Křišťálové kapky vody. Česko za účasti Pavla darovalo centrále OSN umělecký dar

Křišťálové kapky vody. Česko za účasti Pavla darovalo centrále OSN umělecký dar
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle záchrana nádraží rekonstrukce stavba práce fanoušek vlak ubytování rekreační bydlení pomoc peníze přestavba

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Jasný vzkaz Rusku. "Vyostřujete situaci, ohrožujete životy," vyčítá Kremlu NATO

ŽIVĚ
Jasný vzkaz Rusku. "Vyostřujete situaci, ohrožujete životy," vyčítá Kremlu NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 5 minutami
"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Těžil z toho

"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Těžil z toho

U Obvodního soudu pro Prahu 9 v úterý pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr.
před 7 minutami
Start má lepší než Jágr. Herní IQ na špici ligy a živá povaha, velebí Tomka trenéři

Start má lepší než Jágr. Herní IQ na špici ligy a živá povaha, velebí Tomka trenéři

V šestnácti letech poprvé naskočil do hokejové extraligy a hned na sebe strhl světla reflektorů. Petr Tomek táhne Karlovy Vary.
před 11 minutami

Ruina, u níž si klepali na čelo. Spolek nadšenců zachraňuje v Krušných horách nádraží

Ruina, u níž si klepali na čelo. Spolek nadšenců zachraňuje v Krušných horách nádraží
Prohlédnout si 32 fotografií
Bára a Štěpán Macháčkovi alias nádražní Egypťané.
Z ruiny na hranici zániku vzniká místo s duší. Členové spolku Nádraží Kovářská ve svém volném čase a bez nároku na honorář přetváří bývalou železniční stanici v Krušných horách v kulturní, ubytovací a komunitní centrum. Nedávno nadšenci dokončili přestavbu Vechtrovny, kde můžete přespat a podpořit další fáze projektu.
před 19 minutami

Z auta je skleník, počítá se každá desetina. Nováčkem na populární soutěži spotřeby

Z auta je skleník, počítá se každá desetina. Nováčkem na populární soutěži spotřeby
Prohlédnout si 31 fotografií
Technická přejímka před startem znamená mimo jiné zapečetění kapoty. Kdo by to porušil, bude diskvalifikován.
Zapečetěná je i nádrž.
Josef Veselka

Komentář: České zdravotnictví je postsocialistický otesánek

před 59 minutami
Berlí praštil Babiše do hlavy. Policie teď řekla, jaký trest útočníkovi hrozí
0:24

Berlí praštil Babiše do hlavy. Policie teď řekla, jaký trest útočníkovi hrozí

Policie obvinila z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví muže, který francouzskou holí na mítinku udeřil Andreje Babiše.
Další zprávy