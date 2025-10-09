Z novostavby Na Poříčí se stal masový hrob. Lidé si tragédii připomínají dodnes

Na stavbě tehdy pracovalo 87 lidí, většinou vysoko na střeše. Když se konstrukce zhroutila, rozpoutalo se zoufalé pátrání po přeživších. Hasiči, vojáci i kladenští horníci pracovali nepřetržitě celé hodiny. Některé dělníky se podařilo vytáhnout živé až druhý den. Mnozí ale pod sutinami našli smrt. V Besednici mají dodnes společný hrob, kam lidé chodí vzpomínat. Na pohřeb v roce 1928 se tehdy sjely davy - mezi mrtvými zedníky byli i heligonkáři, a právě tóny heligonek dodnes jejich památku doprovázejí.
Pád domu měl tragickou i absurdní příchuť. Podle závěrů vyšetřování došlo ke zřícení kvůli přetížení rohových pilířů a příliš uspěchané stavbě. Hovořilo se také o použití nekvalitního cementu a o tom, že stavitelé chtěli budovu dokončit do 28. října - tedy k desátému výročí republiky.
O neštěstí se mluvilo v parlamentu, vyšetřováním se zabývala policie i zvláštní komise. Konkrétního viníka se ale nikdy přesně určit nepodařilo. Stavitelé Pražák a Moravec, kteří za zhrouceným domem stáli, postavili o dva roky později na tomtéž místě hotel Centrum. Tragédii připomněl i film Jiřího Svobody Dům Na Poříčí z roku 1976.
Vzpomínkové a pietní setkání se v Besednici uskuteční i letos. Spolek Vltavín spolu s místními hasiči zve 11. října odpoledne do hostince U Martínků, kde se bude konat 44. ročník setkání heligonkářů. Ještě předtím, v poledne, proběhne na hřbitově pieta a položení věnců k hrobu obětí poříčské katastrofy.