Zrádná K2 má novou oběť. Pár týdnů po smrti Dahlmeierové smetlo kamení další lezkyni

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Obavy, že letošní sezona na K2 bude kvůli neobvykle vysokým teplotám mimořádně nebezpečná, se naplnily. Na jednom z níže položených svahů hory došlo k uvolnění kamenů, které při sestupu zasáhly a usmrtily čínskou horolezkyni Jing Guanovou. Tragédie se odehrála jen necelé tři týdny po smrti německé biatlonistky Laury Dahlmeierové, kterou při výstupu na horu Laila Peak též zasáhl sesuv kamení.
K2 je po Mount Everestu druhá nejvyšší na světě. Měří 8611 metrů a nachází se v pohoří Karákóram, na hranici mezi Pákistánem a Čínou.
K2 je po Mount Everestu druhá nejvyšší na světě. Měří 8611 metrů a nachází se v pohoří Karákóram, na hranici mezi Pákistánem a Čínou. | Foto: Jing Guan, @mermaidyogin/Instagram

Úmrtí čínské horolezkyně potvrdil Pákistánský alpský klub i server ExplorersWeb. Operace k vyzvednutí těla stále pokračuje. Jak v minulosti vysvětlil v souvislosti s úmrtím české horolezkyně Kláry Kolouchové Aktuálně.cz český horolezec Jan Trávníček, záchranné operace v Pákistánu mají mimořádně komplikovaný průběh.

"Vysoké hory jsou z naší bezpečné evropské perspektivy úplně jiný, nepochopitelný svět. Pákistán je v tomto ohledu ještě složitější. Technické vybavení není nejnovější, počet zkušených místních lezců je nevelký a těch pár vrtulníků, které v Pákistánu jsou, provozuje pouze armáda, svázaná mnohými nařízeními, povoleními a omezeními," vysvětlil Trávníček.

Zdolat vrchol obávané K2 se v minulosti podařilo i české horolezkyni Kláře Kolouchové. Ta zahynula na začátku letošního července při výstupu na Nanga Parbat. | Video: Totalfilm.cz

Číňanka Guanová se tak stala už druhou obětí K2 v letošní sezoně - a stejně jako u té první byl příčinou pád kamenů na totožném úseku hory. Jing Guanová přitom nebyla ve světě vysokohorské turistiky žádným nováčkem. Na jaře se jí podařilo vystoupit na Mount Everest, kromě hor byla známá i jako vášnivá cvičitelka jógy.

Podmínky a počasí letos nahrávají nehodám. Neobvykle vysoké teploty a následné deště odstranily sníh až po tábor č. 2, zanechaly svahy obnažené a nestabilní. Padající kamení odradilo od pokusu o výstup mnoho horolezců. Jediné okno dobrého počasí nastalo minulý týden. Tým Imagine Nepal pod vedením zkušeného horského průvodce Mingmy G. Sherpy vyrazil z tábora č. 3 k vrcholu a po více než dvaceti hodinách nepřetržitého výstupu jej 11. srpna dosáhl.

Cesta dolů však byla ještě zrádnější než samotný výstup - mezi táborem č. 1 a ledovcem Godwin Austen se svah místy proměnil v palebnou zónu volně padajících kamenů. Právě tam k neštěstí došlo. Podobně tragicky skončil život pákistánského nosiče Iftikhara Hussaina už v polovině letošního července. Padající kamení letos ohrožuje i jiné vrcholy v oblasti - 6. srpna na Laila Peak zahynula bývalá olympijská vítězka v biatlonu Laura Dahlmeierová.

 
