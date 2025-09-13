Magazín

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 5 hodinami
Že se kočky toulají, to je známá věc. Ale Peanut z anglického Lincolnshire svá dobrodružství posunul na úplně jinou úroveň. Obyčejná procházka po okolí? Nuda. Nejenže se vydal na víc než 50 kilometrů dlouhou cestu, ale taky si vybral jasný cíl, který by nikdo nečekal. A to dokonce hned dvakrát. Tenhle kocour má zjevně jasno, kde je jeho druhý domov a co chce od života.
Ilustrační obrázek.
Ilustrační obrázek. | Foto: pixabay.com/elektrosmart

Když Peanut zmizel poprvé, byli jeho majitelé Charley a Sam v šoku a báli se nejhoršího. Kocour se ale zjevně jen rozhodl, že gauč a granule nejsou nic pro něj a ze svého domova zamířil rovnou do Nottinghamu - konkrétně do Castle Rock Brewery, pivovaru, který sousedí s výčepem Vat & Fiddle. Vypátrat se ho podařilo po několika týdnech. Byl v pořádku, spokojený a dokonce tu stihl oslavit i své první narozeniny.

Hvězda pivní scény

Majitelé mu po šťastném shledání pořídili GPS obojek. Peanut ale technologii moc nefandil. Obojek se naučil během chvilky sundat a záhy vyrazil na oblíbenou štaci podruhé. A skončit dvakrát ve stejné hospodě, to už zní skoro jako plán.

Personál pivovaru ho přijal s otevřenou náručí. Dostal přezdívku Screech podle svého výrazného mňoukání a rychle se stal místní celebritou. Čas v hospodě si užíval.

Nikdo neví, co ho sem tak táhne - jestli lidská pozornost, vůně smažených hranolek nebo kouzlo pivní atmosféry. Peanut každopádně ukázal, že v mapách má jasno. Orientační smysl by mu mohl závidět leckterý řidič Uberu.

Příběh kočičího poutníka otevírá otázku, jak se zvířata dokážou orientovat na desítky kilometrů. A proč si jako destinaci vybral právě hospodu? Možná proto, že se tam necítil jako host, ale jako doma.

Mikeš z Modřan

Kočičí dobrodruzi však nejsou jen britskou specialitou. I Praha má svého vlastního hrdinu - kocoura Mikeše z Modřan.

Mikeš byl známou postavičkou Sofijského náměstí. Procházel obchody, zašel do spořitelny i místní hospody. Každý ho znal, každý mu dal něco dobrého. A když náhodou na pár dní zmizel, hned se řešilo, kde je.

Před několika měsíci Mikeše srazilo auto. Jeho smrt zasáhla celou čtvrť - natolik, že místní uspořádali sbírku na jeho sochu. Má stát právě na náměstí, kde trávil nejvíc času.

Stejně jako Peanut, byl i Mikeš kočkou, která byla ráda v centru dění - a nezáleží na tom, jestli u pípy, nebo třeba v květinářství.

Zdroj: Daily Mail, People.com

 
