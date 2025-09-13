Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Když Peanut zmizel poprvé, byli jeho majitelé Charley a Sam v šoku a báli se nejhoršího. Kocour se ale zjevně jen rozhodl, že gauč a granule nejsou nic pro něj a ze svého domova zamířil rovnou do Nottinghamu - konkrétně do Castle Rock Brewery, pivovaru, který sousedí s výčepem Vat & Fiddle. Vypátrat se ho podařilo po několika týdnech. Byl v pořádku, spokojený a dokonce tu stihl oslavit i své první narozeniny.
Hvězda pivní scény
Majitelé mu po šťastném shledání pořídili GPS obojek. Peanut ale technologii moc nefandil. Obojek se naučil během chvilky sundat a záhy vyrazil na oblíbenou štaci podruhé. A skončit dvakrát ve stejné hospodě, to už zní skoro jako plán.
Personál pivovaru ho přijal s otevřenou náručí. Dostal přezdívku Screech podle svého výrazného mňoukání a rychle se stal místní celebritou. Čas v hospodě si užíval.
Nikdo neví, co ho sem tak táhne - jestli lidská pozornost, vůně smažených hranolek nebo kouzlo pivní atmosféry. Peanut každopádně ukázal, že v mapách má jasno. Orientační smysl by mu mohl závidět leckterý řidič Uberu.
Příběh kočičího poutníka otevírá otázku, jak se zvířata dokážou orientovat na desítky kilometrů. A proč si jako destinaci vybral právě hospodu? Možná proto, že se tam necítil jako host, ale jako doma.
Mikeš z Modřan
Kočičí dobrodruzi však nejsou jen britskou specialitou. I Praha má svého vlastního hrdinu - kocoura Mikeše z Modřan.
Mikeš byl známou postavičkou Sofijského náměstí. Procházel obchody, zašel do spořitelny i místní hospody. Každý ho znal, každý mu dal něco dobrého. A když náhodou na pár dní zmizel, hned se řešilo, kde je.
Před několika měsíci Mikeše srazilo auto. Jeho smrt zasáhla celou čtvrť - natolik, že místní uspořádali sbírku na jeho sochu. Má stát právě na náměstí, kde trávil nejvíc času.
Stejně jako Peanut, byl i Mikeš kočkou, která byla ráda v centru dění - a nezáleží na tom, jestli u pípy, nebo třeba v květinářství.
Zdroj: Daily Mail, People.com.