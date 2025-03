Přesně 89 let uplynulo od chvíle, kdy vyrazila obří vzducholoď LZ-129 Hindenbug poprvé dobývat nebesa. Stroj, který dosud drží primát největšího létajícího prostředku všech dob, byl chloubou nacistického Německa.

Mistrovské technické dílo

Vzducholoď pojmenovaná po říšském prezidentovi Paulu von Hindenburgovi byla ve své době považována za vrcholné technické dílo. Poháněly ji čtyři dieselové motory a dokázala letět rychlostí až 135 km/h. Původně měla být plněna heliem, kvůli vojenskému embargu Spojených států, které patřily k hlavním světovým producentům tohoto plynu, ale museli němečtí konstruktéři projekt pozměnit.

Nakonec použili vysoce hořlavý vodík, který byl sice dostupnější a levnější, ale zároveň i smrtelně nebezpečný. Přestože si byli vědomi rizik, o bezpečnosti stroje nepochybovali. O tom ostatně svědčí i fakt, že stroj měl na palubě také kuřárnu, kde si cestující mohli zapálit cigarety, doutník nebo dýmku.

Impozantní rozměry i nevídaný luxus

Vzducholoď Hindenburg ohromovala svými impozantními rozměry i luxusem. Na délku měřila 245 metrů, průměr trupu činil 41 metrů, pojmout zvládla až 61 členů posádky a 72 pasažérů, kteří si mohli užívat nebývalý komfort. K dispozici měli sprchy, společnou jídelnu i promenádu. Vzducholoď provedla celkem 63 letů, v provozu však byla jen 14 měsíců.

Za 34 sekund bylo po všem

Na poslední cestu se Hindenburg vydal 3. května 1937, na palubě bylo 97 lidí. Cesta z Frankfurtu na východní pobřeží Spojených států měla trvat dva a půl dne. Kvůli silnému protivětru nad Atlantikem ale nabrala vzducholoď skoro 12hodinové zpoždění.

Na letišti Lakehurst v americkém státě New Jersey tou dobou zrovna zuřila bouřka, a tak se přistání odkládalo. Hindenburg se proto vrátil až o dvě hodiny později, silný a neustále se měnící vítr ale situaci komplikoval dál. Při přistávacím manévru se proto kapitán Pruss pokusil ostrou zatáčkou postavit vzducholoď proti větru. Když se přibližoval ke kotvícímu stožáru a posádka se chystala ke spuštění hlavního uvazovacího lana, vyšlehly náhle ze vzducholodi plameny. Hindenburg shořel ještě dřív, než dopadl na přistávací dráhu, za pouhých 34 sekund. V ohnivém pekle zahynulo 13 pasažérů, 22 členů posádky a jeden člen pozemního personálu. Zbylých 62 osob jako zázrakem přežilo.

Sabotáž či úder blesku?

Jednu z nejhorších leteckých katastrof mohli prakticky v živém přenosu sledovat lidé po celém světě. Zkáza se totiž odehrála před zraky stovek přihlížejících, včetně novinářů.

Jedním z přihlížejících byl i rozhlasový reportér Herbert Morrison, který přílet vzducholodi komentoval pro chicagské rádio WLS. Katastrofa jím otřásla, ale nezastavila. "Vzplála! Hoří a havaruje! Havaruje strašně! Ach, můj bože! To je strašné, to je jedna z nejhorších katastrof na světě… To je… je to strašná havárie," chrlil do éteru.

O příčinách katastrofy se dlouhá léta vedly dohady. Objevila se řada teorií: od nedbalosti pozemního personálu přes blesk až po spiknutí, které mělo ranit německou hrdost. S největší pravděpodobností je však na vině výboj statické elektřiny mezi kostrou a obalem vzducholodi.

Zkáza Titanicu nebes, jak se Hindeburgu přezdívá, předznamenala konec éry vzducholodí. Do té doby se považovaly za budoucnost dálkových letů, ale důsledkem katastrofy ztratila veřejnost v tento způsob přepravy důvěru.