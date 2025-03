Závislých dětí na drogách i alkoholu přibývá, varuje adiktolog. Radí, kam se obrátit

S přibývajícími psychickými obtížemi u dětí roste i závislost na drogách a alkoholu. Nejde ale jen o tyto návykové látky, dnes je v módě i HHC či kratom. Adiktolog Jiří Zemina radí, co dělat, když zjistíme, že náš potomek má problémy s návykovými látkami.

Zrychlená doba s přemírou informací a zvyšujícími se požadavky na děti či rodinné problémy si vybírají svou daň. Nejenže čím dál víc mládeže trpí psychickými obtížemi, ale aby si ulevili, často sáhnou po droze či alkoholu. Adiktolog Jiří Zemina varuje, že křivka závislostí u našich potomků stále roste.

"Nejčastěji užívají pervitin, marihuanu, alkohol či kratom," rozpovídal se odborník přes tuto problematiku v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ. Podle něj je to důsledek problémů, jež mladí nevědí, jak řešit. Proto sáhnou po návykové látce jako takové "náplasti" na své trable.

"Je to vyústění nějakých obtíží. Může něčeho mít moc či málo. Třeba se bojí jednoho z rodičů, protože je impulzivní. A užívání návykových látek mu v tom pomáhá," dodal Jiří Zemina.

Například loni publikovaná Souhrnná zpráva o závislostech v České republice za rok 2023, kterou sepsalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), ukazuje, že 24 až 26 procent 16letých studentů užilo v posledních 12 měsících nelegální drogu, 23-26 procent užilo konopné látky, shodně po dvou procentech extázi a halucinogenní houby, přibližně jedno procent mladistvých užilo kokain či pervitin. Po kratomu sáhla čtyři procenta dospívajících.

Pomohou i dětské detoxy

Psychiatrické léčebny jsou až po strop plné dětí, stejně to vypadá u adiktologa Zeminy na detoxikačním oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Kdy je podle odborníka čas odvést dítě na léčení?

"Když chtějí poradit, je dobré začít někde třeba ambulantně. Skoro v každém krajském městě je adiktologická ambulance. Detox je zase místo, kde se dítě nedostane k návykové látce. Tělo ji odbourá, neberu to ale jako léčebný program, je potřeba mít návaznost na další léčbu," radí rodičům.

Spousta maminek a tatínků za adiktology přicházejí s tím, že netuší, kde se to v jejich dětech bere, když sami nikdy nebrali drogy či nepožívají doma alkohol. Kde je ten "zakopaný pes"?

"Návykové látky mohou pomáhat dítěti zvládat každodenní život, své myšlenky, zvládat vztah sám k sobě či ostatním," dodal Zemina s tím, že problém by se měl hledat v rodině.

Děti z výchovných ústavů i z obyčejných rodin

Dříve k nim do nemocnice vozily děti diagnostické a výchovné ústavy, což se nyní hodně změnilo. Dost často mladistvé vozí i rodiče, občas si i sami řeknou, že už svůj problém nezvládají a potřebují odbornou pomoc.

"Teď už to nejsou jen ústavy, ale je to půl na půl s rodinami. Maličká část z hospitalizovaných mládežníků jsou ti, kteří si už přiznali, že mají problém a sami to nezvládají. Obrátí se na rodiče a jedou k nám," uzavřel vyprávění adiktolog Jiří Zemina.

Jestli máte podezření na to, že vaše dítě má problémy s drogami či alkoholem, neváhejte ani chvíli a poraďte se s odborníkem. Přinejhorším ho naložte do auta a odvezte do krizového centra, kde si s ním budou vědět rady.