Světelný smog okradl lidi o nebeské úkazy. Měsíční zatmění století neohrozí, hvězdy ale "pozhasínal"

V pátek 27. července nastane nejdelší zatmění Měsíce v tomto století. Jedná se o mimořádnou událost, úkaz totiž potrvá téměř hodinu a tři čtvrtě. Delší zažije lidstvo až v roce 2123. Podívanou tentokrát lidem nezkazí ani přesvícená města s příliš světlou oblohou. Pozemšťané se nicméně každodenně okrádají o úchvatné úkazy na obloze. Světelný smog, způsobený nadměrným a chybným způsobem osvětlení, skryl většinu hvězd na obloze, ve městech jich tak k vidění zbývají z tisícovek pouhé desítky.

V pátek 27. července se Měsíc v úplňku ponoří na 1 hodinu a 43 minut do zemského stínu a získá zvláštní cihlově oranžové až rudé zabarvení.

Češi, stejně jako další Evropané a rovněž obyvatelé Oceánie, Asie a Afriky spatří nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století. Unikátnost tohoto jevu podtrhuje datum, kdy nastane delší zatmění - 9. června 2123. A mimochodem, půjde o nejmenší úplněk v roce, takzvaný mikroúplněk. Měsíc totiž bude v této své fázi maximálně vzdálen od Země.

Místopředseda České astronomické společnosti Pavel Suchan upozorňuje, že kromě oranžového Měsíce lze pozorovat ještě jeden vzácný úkaz - planetu Mars v nejvýraznější opozici se Sluncem za posledních 15 let.

Působivé měsíční divadlo půjde pozorovat i ve větších městech s velkou mírou tzv. světelného smogu.

"Úkaz je poměrně výrazný a bude možné ho sledovat i ve městech se světlou oblohou," potvrzuje astronom Martin Mašek, objevitel mnoha proměnných hvězd a specialista na problematiku světelného znečištění.

Podle něj uvidíme i v místech s výrazným světelným znečištěním i zmiňovanou rudou planetu, kousek pod Měsícem. "Mars je také výrazný, a proto ho nebude problém pozorovat i z přesvětleného města. Úkaz se bude odehrávat nízko nad obzorem, takže bude potřeba najít místo s výhledem co nejníže nad jihovýchodní až jižní obzor," dodává.

Podle astronoma Jiřího Srby z Hvězdárny Valašské Meziříčí nicméně vysoká míra světelného znečištění ochudí pozorovatele o celkový dojem ze změn v nočním prostředí během zatmění. "Při úplném zatmění Měsíce zeslábne jeho svit v úplňku natolik, že v tmavém prostředí lze pozorovat temný Měsíc společně s Mléčnou dráhou, což jinak možné není kvůli rozptýlenému měsíčnímu světlu. Tuto změnu v místech se světelným znečištěním nezažijete," upozorňuje.

Barvu a sytost Měsíce v zemském stínu mohou podle České astronomické společnosti ovlivnit jiné faktory. Například stav znečištění atmosféry, kdy především po silných sopečných erupcích může být Měsíc velmi tmavý.

Druhým faktorem je pak poloha Měsíce v zemském stínu. "Nachází-li se na jeho okraji, má často naoranžovělou či světle červenou barvu. Naopak uprostřed stínu, kam dopadá nejméně slunečního světla lámaného zemskou atmosférou, bývá barva úplňku až nahnědlá," vysvětluje Pavel Suchan.

Průběh zatmění Měsíce v ČR Východ Měsíce (Praha): 20 hod 47 min SELČ

Začátek částečného zatmění: 20 hod 24 min 27 s SELČ

Začátek úplného zatmění: 21 hod 30 min 15 s SELČ

Maximální fáze zatmění: 22 hod 21 min 43 s SELČ

Konec úplného zatmění: 23 hod 13 min 12 s SELČ

Konec částečného zatmění: 00 hod 19 min 00 s SELČ

Zdroj: Česká astronomická společnost

Zatmění si užijeme, o desítky úkazů ale zbytečně přicházíme

Zatímco nejdelší zatmění Měsíce v tomto století si půjde vychutnat i z osvětlené ulice, v případě slabších objektů zbytečně přicházíme o desítky dalších pozoruhodných úkazů na obloze, ale také o "obyčejný" pohled na hvězdnou oblohu. Z tisíců hvězd vidíme často jen desítky. Může za to nadbytečné a nezdravé svícení - ostré bílé "ledky", navíc namířené směrem nahoru a po celou noc. Nejenže projasňují oblohu, ale také škodí přírodě a lidskému zdraví a zbytečně zvyšují příkon elektřiny.

A situace se stále zhoršuje. V České republice již nenalezneme jedinou lokalitu s přírodně tmavou oblohou. Podobně tomu je i na většině území Evropy. Rozptýlené světlo se projevuje na desítky kilometrů od velkých měst, takže ovlivňuje jas oblohy a světlost krajiny i daleko v horách.

Podle Martina Maška tak už dávno neplatí, že za tmavou oblohou stačí vyrazit pár kilometrů za město. Dokonce i někdejší vyhledávané lokality jako Beskydy, Šumava či Jizerka v Jizerských horách již nejsou to, co bývaly. Světelný smog dosáhl i tam.

Za ideálními podmínkami je potřeba cestovat mnohem dál, například do rakouských Alp či do národních parků Poloniny a Bieszczady na slovensko-polsko-ukrajinském pomezí.

Zlepšení na českém území by mělo přinést plánované společné opatření ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Česko by do konce roku 2021 mohlo mít přes 60 tisíc energeticky a světelně šetrných pouličních lamp. Svítit by se mělo pouze do dolního poloprostoru, omezilo by se ostré LED osvětlení a reguloval by se příkon v průběhu noci. Ušetřit by se mohly až dvě miliardy korun ročně. A také lidské zdraví.

"Na rozdíl od jiných druhů zátěže životního prostředí má světelné znečištění jednu výhodu: může být rychle, jednoduše a bez velkých nákladů významně sníženo. Stačí se při plánování, výběru, instalaci a provozování osvětlení držet několika jednoduchých zásad," radí Odborná skupina pro tmavé nebe při České astronomické společnosti. Základní rada zní: "Sviťte jen tehdy, kdy je potřeba, pouze tolik, kolik je potřeba, a jen tam, kam je potřeba. Sviťte na zem, ne do nebe a ostatním do očí."

Video: Podívejte se, odkud lze sledovat jedinečné zatmění Měsíce