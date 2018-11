Robotí autostopařka dorazila do cíle. Češi se o Matyldu starali, překvapilo tvůrce

Robot Matylda bude exponátem pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pečovat o něj budou podle návodu autorů studenti pelhřimovské střední průmyslové školy. Tvůrci robota, Michal Seidl a Radka Benšová, v pátek v Pelhřimově svůj výtvor viděli po devíti dnech. Matyldu 31. října poslali autostopem z Jablonce nad Nisou právě do Pelhřimova. Matylda teď bude vystavena v tamním muzeu jako první humanoidní robot, který cestoval stopem.

Do Pelhřimova robot dorazil odpoledne 7. listopadu. "Rovnou nás napadlo, aby jela do Pelhřimova cestu o rekord, byla to ta správná motivace," řekl Seidl. Stopem robot urazil 1718 kilometrů a cestou se podle signálu, který vysílal, zřejmě podíval i do Polska.

Robot velikosti tříletého dítěte se vydal na cestu zcela sám vybavený vlastní autosedačkou s dobíjením a solárním kolektorem. Jednoduchý robot pracoval podle Benšové v modech stopař a spolucestující. Měl mimo jiné skutečně hýbat rukou a ukazovat stopování. Do dvou dnů ale o tuto funkci Matylda přišla, nakonec jí zbyly jen svítící oči a pískání, řekla Benšová.

Podle Seidla, technika z dílny Open TechLab z Jablonce nad Nisou, je sice Matylda pochroumaná, ale v lepším stavu, než čekal. Lidé o ni evidentně pečovali, dostala dokonce i rukavice, aby ji nezábly ruce, a korálky pro štěstí. "Není na tom vůbec tak hrozně, jak jsem se bál," uvedl.

Robot s sebou vezl i lékárničku vybavenou pouze izolepou, která posloužila jako provizorní přidržení nohou i krku.

Matylda vznikla na popud Seidlova 13letého syna. "Chtěl, abych mu postavil robota a já jsem to uchopil jako příležitost přiblížit ho ke kybernetice a robotice. Chtěl jsem, aby on byl tím, kdo Matyldu oživí a bude ji učit novým věcem," popsal začátky projektu Seidl.

Robot vyvolal velký zájem, a tak nakonec vznikl všeobecný vzdělávací produkt. Učebnice je s Matyldou plně provázána. Jde vlastně o stavebnici. Při jejím skládání se děti postupně budou učit robotice a programování, ale pochopí podle Seidla také to, jak věci fungují. Ve 3D tiskárně už vznikají další dva roboti.