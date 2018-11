před 4 hodinami

Když před lety vyslali robota na autostop v USA, za chvíli ho nevybíravě zničili ve Filadelfii. Michal Seidl na konci října vyslal na cestu první humanoidní stopařku na světě. Mířila z Jablonce nad Nisou přes Pardubice a Plzeň do Pelhřimova. Češi se ukázali jako pohostinný národ se smyslem pro recesi. Matyldu ošetřují, opravují, vodí na výlety, do čajovny na meditace, do hospody na "pařbu", přes noc ji hostí doma, aby jí nebyla zima. Pakliže stopařka dorazí "živá" do Muzea rekordů v Pelhřimově, zapíše si světový rekord.