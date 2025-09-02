Magazín

V plzeňské zoo se vylíhlo šest vzácných íránských zmijí pavoučích

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Šest mláďat jedovaté íránské horské zmije pavoučí se 27. a 28. července vylíhlo v plzeňské zoologické zahradě. Je to jediná zoo na světě, jež zmije s pavoučím výrůstkem na ocasu chová a vystavuje. Mláďata se vylíhla po 42 dnech inkubace a všechna se mají k světu.
Návštěvníci uvidí kromě rodičů jedno mládě v samostatném teráriu v expozici nejjedovatějších hadů světa Království jedu, řekl dnes novinářům ředitel zoo Jiří Trávníček.

Samice snesla šest vajec už v pokročilém stadiu vývoje embrya. Běžná inkubace u hadů je kolem 65 dní, zmije pavoučí ale nosí vejce část inkubace ve svém těle, vysvětlil ředitel, sám nadšený chovatel a milovník plazů. V minulosti se účastnil i několika expedic za zmijí pavoučí na nehostinná a nebezpečná území v Íránu.

Mláďata měla při vylíhnutí z měkkých kožovitých vajec kolem 12 gramů. "Potom, podobně jako lidské dítě, tak trošku ztratila tím, jak stráví žloutkový váček, takže pak měla okolo 11 gramů. A jak začala žrát, tak dnes, když jsme ji vážili, tak měla už 14 gramů," popsal jedno z mláďat kurátor Karel Kodejš. Při vylíhnutí měřily malé zmije okolo 15 centimetrů a dosud vyrostly asi o centimetr. Jejich rodiče měří zatím kolem 80 centimetrů.

Zmije pavoučí (Pseudocerastes urarachnoides) byla popsána v roce 2006, i když ji zoologové zaznamenali už v 60. letech 20. století. Kromě plzeňské zoo ji chovají tři soukromí chovatelé na světě. Od jednoho z nich, který druh jako první ve Švýcarsku rozmnožil, zahrada získala chovný pár a od roku 2023 ho vystavuje. "Je to naprosto bizarní, nádherný tvor," řekl Trávníček.

Had se potravně specializuje na ptáky. Aby je nalákal, má na konci ocasu výrůstek, který vypadá jako tělo a nohy pavouka. Při lovu had stočí ocas před hlavu a pavoukem na konci ocasu třepe. Pták, který myslí, že si uloví pavouka, se tak nakonec sám stane potravou této zmije.

Mláďata ještě pavoučí výrůstek nemají, připomíná ho jen bambulka na konci ocasu. V dospělosti se změní v "tělo" pavouka a prodloužené šupiny vytvoří pavoučí nohy. Lovit ale zatím malé zmije díky péči chovatelů nepotřebují. V zoo je krmí zhruba jednou týdně myšími mláďaty nebo malými gekony.

Mláďata ale už mají jedové zuby a kořist otráví. "O jejich jedovatosti, o účinku na člověka, se toho moc neví, protože jak je to vzácné zvíře, tak naštěstí ještě nebyl žádný zaznamenaný případ uštknutí z přírody ani z chovu," řekl Kodejš.

Zmije má dokonalé maskování. Žije ve skalách mezi kameny sádrovce a vápence a tomu je přizpůsobeno i její šupinaté tělo, splývající barvou i strukturou s pozadím. Unikátního odchovu bylo možné docílit díky speciálnímu teráriu rodičů, kde chovatelé přesně simulují podmínky v íránských horách s extrémními výkyvy nočních a denních teplot až o desítky stupňů Celsia.

Terárium má počítačově řízené prostředí, ventily přivádějící studený vzduch, klimatizaci, čidla hlídající teplotu, kamery. Rozmezí teplot v teráriu je zhruba od 14 do 40 stupňů na vybraných bodech.

 
