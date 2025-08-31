Magazín

V Tatrách na Chatě pod Rysy končí legendární Viktor Beránek. Způsob ho však zaskočil

před 11 hodinami
O chatu se staral skoro 50 let, patří k živoucímu inventáři Vysokých Tater. Jenže před pár dny se Viktor Beránek dozvěděl, že už se s ním dál nepočítá. Chata pod Rysy bude mít nového nájemce, Klub slovenských turistů (KST) si pro nejmladší a nejvýše položenou tatranskou chatu vybral jiného správce. Za nenápadnou zprávou se ovšem ukrývá pachuť ze způsobu, jakým se to stalo.
Chata pod Rysy bude mít nového nájemce, Viktor Beránek končí.
Chata pod Rysy bude mít nového nájemce, Viktor Beránek končí. | Foto: Profimedia.cz

"Upřímně řečeno - byl jsem doslova zaskočen tím, kam se tento svět ubírá. My, lidé z hor, jsme se nikdy příliš nestarali o to, co se děje tam dole. Intriky, funkce, marasmus - to všechno zůstávalo pod námi. Dívali jsme se na to s odstupem, s nadhledem, z výšky, kde se člověk učí jiným hodnotám. Vždycky jsme věřili, že hory jsou posledním útočištěm svobody," posteskl si Beránek.

Pražák v Tatrách

Viktor Beránek, který se narodil v roce 1951 v Praze a který se jako chlapec přestěhoval s rodiči na Slovensko, platí v Tatrách za legendu. Řemeslo horského nosiče si poprvé vyzkoušel v roce 1969.

O Chatu pod Rysy ve výšce 2250 metrů nad mořem se Beránek staral od roku 1977, teď ji přebírá Ján Ševčík, který doposud působil na Téryho chatě. Obě boudy patří občanským sdružením KST a Slovenskému horolezeckému spolku JAMES, přičemž klub turistů je většinovým vlastníkem. Ve Vysokých Tatrách mu patří i Chata u Zeleného plesa a Zbojnická chatu, kde se také vybírali noví správci, ale ke změně nedošlo.

Kdo dá víc

Podle KST byl o provoz horských chat ve výběrových řízeních velký zájem. "Zájemci předkládali nabídky nejen z finančního hlediska, ale i s důrazem na projektové a koncepční řešení, které mělo ukázat vizi dlouhodobého rozvoje a fungování chat," uvedl klub. Předseda KST Peter Švec řekl, že výběrovému řízení předcházel nátlak i výhrůžky.

Viktor Beránek na snímku z roku 1999.
Viktor Beránek na snímku z roku 1999. | Foto: Wikimedia Commons

Beránek v prohlášení na sociálních sítích k výběrovému řízení napsal, že dnes se rozhoduje tak, že "kdo dá víc, ten dostane chatu". Nehraje podle něho roli, "zda na ní odpracoval roky, nebo nesl na zádech stovky kil, nebo se vzdal pohodlí vlastní rodiny". Prý stačí, aby někdo "dole" uměl šikovně napsat nabídku nebo navrhnout nesmyslnou částku.

V budoucnosti Beránek na Chatu pod Rysy chodit neplánuje, chce být co nejvíce na severu Evropy. Zajímavá je i cesta, jak se do Tater vlastně dostal. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy se kvůli svým postojům dostal do hledáčku Veřejné bezpečnosti a samozřejmě i StB. Po různých peripetiích se stal nosičem na Zbojnické chatě. "Byl jsem zaměstnaný i zachráněný," vzpomínal pro Paměť národa.

Obvyklý náklad nosiče tvoří 50-70 kg, obvyklá trasa měří kolem 7 km s průměrným převýšením kolem 700 výškových metrů, a to za každého počasí. To už teď Beránka ve čtyřiasedmdesáti nečeká.

 
