Moje matka je stále naživu, říká syn horolezkyně, která čeká na záchranu v zóně smrti

Naději Michailovi dodává videozáznam z dronu pořízený 19. srpna, tedy týden poté, co s matkou ztratil kontakt. Na záběrech Natalja jasně mává rukou a snaží se přilákat pozornost, přestože její provizorní stan rozerval prudký vítr. "V tom videu je jasně vidět, že mává, plná sil. Sedm dní po ztrátě spojení," zdůraznil syn, o jehož úsilí informoval britský server Daily Mail.
Angustia en el alpinismo: #NataliaNagovitsyna, lleva 15 días atrapada, y con una pierna rota >> https://t.co/hWLQxFbl36 pic.twitter.com/3vKV0YI2bv— La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 26, 2025
I proto Nagovicyn vyzval ruské úřady, aby vyslaly vlastní záchranné prostředky. "Pokud se potvrdí, že je naživu, musí následovat záchranná akce," apeluje.
Záchranáři přitom tvrdí, že šance na přežití je nulová. V "zóně smrti" ve výšce přes 7000 metrů klesly o víkendu teploty ke třiceti stupňům pod nulou. "Nikdo nemůže vydržet tak dlouho," popsal viceprezident Kyrgyzské horolezecké federace Ilim Karypbekov.
Příběh Nagovicinových je o to silnější, že rodinu už v minulosti podobná tragédie postihla. Před čtyřmi lety zemřel na nedalekém Chan Tengri na následky mrtvice Michailův otec Sergej. Natalja tehdy odmítla poslechnout doporučení k sestupu a zůstala s ním uprostřed sněhové bouře. Sama přežila jen zázrakem, svého muže už ale zachránit nedokázala.
Záchranné operace v pohoří Ťan-Šan si navíc už vyžádaly lidský život. Italský alpinista Luca Sinigaglia, který se ke zraněné snažil dostat, zemřel ve výšce zhruba 6900 metrů na otok mozku. Jeho tělo nadále zůstává v horách. Zbylí dva členové mezinárodní výpravy byli evakuováni vrtulníkem do nemocnice.
Погибла российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии. Её тело смогут эвакуировать только при улучшении погоды.— Лентач (@oldLentach) August 23, 2025
Спасательная операция приостановлена из-за плохих условий.
Женщина 11 дней провела на высоте более 7 тысяч метров при морозе –26… pic.twitter.com/bAqdu9xuyt
Další tým se k ruské alpinistce přiblížil na vzdálenost 1100 metrů, ale výstup musel na poslední chvíli vzdát. Syn Michail ale zatím odmítá rezignovat. "Na 25. srpna byla hlášena předpověď dobrého počasí. Nakonec ale žádný let neproběhl. A dnes ráno byla celá akce rozpuštěna - důvod není známý. To mě velmi znepokojuje," popsal.
Samotná Nagovicynová uvízla na úzkém skalním výběžku ve výšce kolem 7200 metrů už 12. srpna, při sestupu po úspěšném dosažení vrcholu. Během sněhové bouře si zlomila nohu. Společník jí poskytl první pomoc, nechal u ní stan, spacák a odešel přivolat záchranu. Ostatní členové expedice jí ještě dopravili zásoby vody, jídla a vařič. Od té doby žena čeká na místě.