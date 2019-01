V Kolíně končí po osmdesáti letech prodejna potravin, již proslavil Formanův film

V Kolíně se naposledy otevřela prodejna potravin na rohu Karlova náměstí a Kouřimské ulice. Prodejna je zde od dob první republiky, tedy více než 80 let. Zahrála si i ve filmu, odehrával se v ní děj filmu Černý Petr oscarového režiséra Miloše Formana. Pro Kolíňáky má prodejna velkou symboliku.

Přesný rok, od kterého prodejna na rohu funguje, se nepodařilo dohledat. "Prodejna tam byla určitě už za první republiky, původně tam byl Julius Meinl," sdělil historik kolínského muzea Ladislav Jouza.

"Musely by se prohlédnout pohlednice z té doby, my tady nemáme materiály k prodejnám. Tato prodejna je nejznámější kvůli filmu Černý Petr," dodal Jouza.

To, že je v místě prodejna potravin více než 80 let, potvrzuje také starosta Vít Rakušan (Změna pro Kolín).

Za dobu svého působení vystřídala řadu provozovatelů, po roce 1989 potraviny provozovala společnost Burko, po níž prodejně obyvatelé Kolína často dodnes říkají. Dnes ji provozuje společnost PramenCZ, která má také další prodejny po České republice.

"Bylo to něco, co přetrvalo nájezdy nejrůznějších velkých supermarketů, co přetrvalo změny uprostřed města, kdy provozovny utíkaly, mizely a tady byla jedna obrovitánská stálice, která na tom rohu vydržela změny režimů i nástup nejrůznějších stylů řízení státu, takže symbolickou hodnotu to tady mělo," vzpomíná Rakušan.

Řada lidí především na sociálních sítích se shoduje, že město by mělo podobné drobné prodejny podporovat. Podle Rakušana ale město nemá možnost, jak tuto konkrétní prodejnu podpořit, jelikož není ani v městském domě, kde by město mohlo pomoci například snížením nájmu.

"Tu prodejnu musí podporovat všichni. Pokud chtějí, aby tam byla, musí ji podporovat tím nejjednodušším způsobem: chodit nakupovat tam, a ne do supermarketů vedle," uvedl starosta a dodal, že z radnice chodil nakupovat právě do této prodejny. Radnice je přes náměstí téměř naproti prodejně.

V Kolíně je velké množství supermarketů, jedním z nejbližších prodejně potravin na rohu Kouřimské ulice je supermarket Billa, který je na náměstí Republiky, pěšky zhruba 400 metrů.

Černý Petr je pro mnohé Kolíňáky "domácí video"

Prodejna má pro Kolíňáky symboliku také kvůli jejímu účinkování ve filmu Černý Petr, který se natáčel v 60. letech.

"Ten film je něco, co zásadně formovalo identitu Kolíňáků, on je to vlastně úžasný časosběr pro nás pro všechny. Kolíňáci ten film milují, protože od mnoha lidí slyšíme například, že ve 35. minutě jde něčí táta ulicí Pražská. Řada Kolíňáků ve filmu hrála," řekl Rakušan.

Forman využíval ve filmu jako komparzisty právě obyvatele Kolína. Ve filmu si tak zahrály také skutečné prodavačky z tehdejší prodejny, obsluhu zimního stadionu hraje reálná obsluha, jednu z větších rolí ve filmu měl i tehdejší vedoucí kolínské Kmochovy hudby Jan Vostrčil.

Formanův film se v roce 2017 dostal po řadě let znovu do kin, promítala se jeho zdigitalizovaná verze. Na digitalizaci přispěl částkou 100.000 korun také Kolín, výměnou za to se jedna z obnovených premiér odehrála v kolínském Kině 99.

"Když byla obnovená premiéra digitalizované podoby filmu, tak v kolínském kině bylo přítomno několik kolínských občanů, kteří hráli v nejrůznějších scénách jako komparzisti," řekl Rakušan.

Forman podle něj ve filmu dokonale vystihl atmosféru města. "Nic si nevymýšlel, nepřikrášloval. Kolíňáci se tam poznávají a o to silnější je ta vazba na Kolín," řekl starosta.

Forman svůj film natáčel na řadě míst v Kolíně, mimo jiné v Pražské ulici, kde se odehrávala scéna sledování zloděje, nebo ve Zlaté uličce. Například vchod do domu Pavly se nachází v dnešní Zahradní ulici, kousek od křižovatky s ulicí Politických vězňů a finančního úřadu.