Umělá inteligence jako nový člen domácnosti. Poradí s oblečením, nakoukne do lednice

Umělá inteligence (AI) už dávno nepatří jen do sci-fi filmů. Stále víc proniká do našich domácností a pomáhá nám v oblastech, kde bychom ji ještě před pár lety nečekali. A co víc - často si třeba ani neuvědomujeme, že ji využíváme. Od péče o domácí mazlíčky přes úklid bazénu až po výběr oblečení - AI zvládne všechno. Co zajímavého umí?

Večeře podle stavu lednice a virtuální stylistka Chytré lednice a propojené mobilní aplikace dnes s pomocí umělé inteligence dokážou analyzovat, co právě máte doma, a nabídnou recepty na míru. Algoritmus zohlední vaše stravovací preference, oblíbené ingredience i to, co je potřeba spotřebovat dřív, než vyprší trvanlivost. Výsledkem je jídelníček bez zbytečného plýtvání a s minimálním úsilím z vaší strany. A co dál? Pomáhá i se stylem a oblékáním. Unavuje vás každodenní rozhodování, co si vzít na sebe? AI módní poradci umí naskenovat obsah vašeho šatníku, zohlednit postavu, oblíbené barvy i příležitost a navrhnou ideální outfit - třeba i podle počasí. Některé aplikace navíc sledují slevy v oblíbených obchodech a navrhují kousky, které ladí s vaším stylem. Související ChatGPT za kniplem kosmické lodě porazil kdekoho. "Je to překvapení," říká odborník Hlídač mazlíčků a pomocník s rozpočtem I vaši čtyřnozí přátelé mohou mít svou AI chůvu. Kamery jako Petcube nebo Eufy Pet rozeznají neklid nebo nezvyklé chování a upozorní vás přes aplikaci. Umí spustit hlasový kontakt, uklidňující hudbu nebo naservírovat krmení ve stanovenou dobu. A to vše i na dálku. Umělá inteligence ale pomáhá i v seriózních oblastech. Bankovní aplikace využívající AI fungují jako osobní finanční poradce. Sledují vaše výdaje, doporučují úspory, upozorňují na podezřelé platby a radí, jak nejlépe investovat nebo spořit. Interaktivní chatboty pak pomáhají nastavit rozpočet, ověřit platby nebo najít cestu k finančním cílům. Šetření energie i nervů a zahrada bez drátů Chytré domácnosti využívají umělou inteligenci i k řízení spotřeby energie. Systémy jako český Rebox sledují počasí, vaši rutinu i výrobu z fotovoltaiky a na základě toho automaticky nastavují vytápění, chlazení nebo nabíjení elektromobilu. Všechno běží bez vašeho zásahu - a účty za energii jdou dolů. Moderní robotické sekačky pak využívají kamery a AI k orientaci v terénu - nepotřebují žádné ohraničující dráty. Zvládnou i svahy se sklonem až 70 %, vyhýbají se stromům i zvířatům a v případě deště se automaticky vrací do nabíjecí stanice. Celý plán sečení lze nastavit jednoduše v aplikaci. Čistý bazén a překlad v reálném čase Už žádné zamotané kabely a nevyčištěné rohy. AI bazénové vysavače si pomocí senzorů a gyroskopu vytvoří mapu bazénu a přizpůsobí trasu čištění tak, aby pokryly úplně vše - dno, stěny i hladinu. Smart Cable Control navíc brání zamotání, takže robot zvládne celý úklid hladce a efektivně. A co videohovor s někým, kdo nemluví vaším jazykem? Systém Cabolo přepisuje a překládá mluvené slovo v reálném čase - stačí se dívat na titulky na obrazovce. Ať už jde o pracovní schůzku nebo hovor s kamarádem ze zahraničí, umělá inteligence vám pomůže překonat jazykovou bariéru bez stresu. Tomu se říká pokrok.