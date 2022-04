Ukrajinka se bála, že dcera bude sirotek, a tak jí na záda napsala vzkaz. Obě přežily

Ukrajinské dívce se zoufalým vzkazem na zádech se i s matkou a babičkou podařilo před ruskou invazí uprchnout do Francie, kde je ubytovala jedna z místních rodin. Aleksandra Makovijová se bála, že její dcerka Vira skončí jako sirotek, a tak jí pro případ nouze načmárala na tělo jméno, datum narození a základní kontaktní údaje.

Když třiatřicetiletá Aleksandra Makovijová 24. února zjistila, že Ukrajinu napadla ruská armáda, propadla mladá matka panice. "Neměla jsem strach ze smrti, ale z toho, že o mě moje dcerka přijde a nebude mít nikoho, kdo by se o ni staral jako já. Pro děti, které přišly o své rodiče dřív, než je stihly poznat, je ohromně důležité vědět, že byly chtěné a milované," zdůraznila malířka a učitelka umění původem z Kyjeva.

Strach z nejhoršího scénáře Ukrajinku přiměl k zoufalému kroku. Na záda své dcery Viry napsala nejdůležitější informace, podle kterých by v případě nouze mohli lidé dítě identifikovat. Fotografie s počmáranou holčičkou v plenkách se následně začala šířit napříč internetem a vyvolala vlnu soucitných reakcí. Píše o tom server Unilad.

Nyní o sobě Makovijová po několika týdnech dala vědět znovu. Popsala, že se jí s dcerou Virou i matkou Annou podařilo z Ukrajiny uprchnout. Nejprve z Kyjeva zamířily do města Vinnycja, než se přes hranice dostaly do Rumunska a odletěly do Belgie. Nakonec našly azyl ve městě Béziers na jihu Francie, kde je ve svém domě ubytovala jedna z místních rodin.

Na útěk do západní Evropy se Makovijová připravovala už několik měsíců. Když od politických expertů v zahraničních médiích čím dál častěji slýchala varování před ruskými mocenskými ambicemi, začala si balit tašku s nejnutnější výbavou pro přežití. "Přátelé mi tehdy říkali, že se chovám hystericky. Teď se ale ukazuje, že jsem byla připravená lépe než jiní," dodala uprchlice.

