Tvůrci americké hry koupili pozemek na hranicích s Mexikem, aby zabránili Trumpovi ve stavbě zdi

před 1 hodinou

Společnost stojící za hrou Cards Against Humanity sdělila, že koupila pozemek na americko-mexické hranici a najala si právníky na to, aby se stavba "Trumpovy zdi" pokud možno co nejvíce protáhla a prodražila. Za příspěvek 15 dolarů se až 150 tisíc lidí mohlo zapojit do boje na "záchranu Spojených států od nespravedlnosti, lží, rasismu a celozrnné enchilady (plněné kukuřičné placky)".

Doporučujeme

Související







Hlavní zprávy