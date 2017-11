Američané vybrali na podporu cyklistky, co ukázala Trumpovi prostředníček, více než 60 tisíc dolarů

před 4 minutami

V přepočtu více než 1,5 milionu korun se zatím vybralo ve prospěch Juli Briskmanové, která se stala slavnou poté, co ukázala na Trumpovu kolonu aut prostředníček. Její odvážné gesto ji však stálo práci. Za to, že se nebála projevit svůj názor i přes ztrátu zaměstnání, založil Rob Mello z Hudsonu v Massachusetts sbírku na crowdfundingovém portále GoFundMe. Do sbírky se během týdne připojily tři tisícovky lidí.

