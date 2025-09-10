Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Řeřicha má kořeny v jihozápadní Asii a Egyptě. Dochované malby i rytiny potvrzují, že ji naši předci využívali nejen jako potravinu, ale i jako léčivou rostlinu - proti kašli, zácpě i při oslabené imunitě. Dnes je rozšířená po celém světě, ale její význam, především v Česku, zůstává často nedoceněný.
Patří do čeledi brukvovitých - stejně jako brokolice nebo zelí - a i když se vzhledově výrazně liší, výživově s nimi hravě drží krok, ba je často i překonává.
Nutriční bomba na parapetu
Řeřicha je doslova koncentrovaný zdroj zdraví. Malá hrst čerstvých lístků obsahuje 452 procent doporučené denní dávky vitaminu K, který je důležitý pro srážlivost krve a pevnost kostí, 40 procent vitaminu C, což je silný antioxidant, jenž posiluje imunitu a chrání buňky. A nakonec deset procent denní dávky vitaminu A, který je důležitý pro zdravý zrak.
Také obsahuje draslík, vlákninu a celou řadu dalších mikroživin. A co je nejdůležitější - vše v naprosto přirozené a lehce vstřebatelné podobě.
Tajná zbraň a vitaminová nálož
Kouzlo řeřichy ale nekončí u lístků. Její semínka jsou výživový poklad - obsahují ideální poměr nenasycených mastných kyselin. Snadno je můžete přidat do jogurtu, salátu nebo použít při pečení. Podle výzkumů pomáhají při cukrovce, vysokém krevním tlaku i zánětlivých stavech.
Ještě účinnější než lístky nebo semínka jsou však klíčky. Ty obsahují až pětkrát více vitaminů a enzymů než vzrostlá rostlina. Především: vitaminy A, B1, B2, B12, E, K, minerály jako vápník, hořčík, fosfor, železo, draslík, enzymy podporující trávení a silné antioxidační látky.
Klíčky jsou navíc lehce stravitelné a podle některých výživových směrů jsou vhodné pro detoxikaci. Zároveň mohou pomoci zlepšit kvalitu pokožky, vlasů i nehtů.
Tím to však nekončí. Řeřicha pomáhá při kašli a onemocněních dýchacích cest, zánětech močových cest a ledvin, podpoře trávení - stimuluje činnost jater a žlučníku, snižování hladiny cukru v krvi - je vhodná i pro diabetiky - a regeneraci organismu i při posílení imunity. Není tedy náhodou, že je v posledních letech oblíbená u zastánců očistných kúr a zdravého životního stylu.
Snadné pěstování i v zimě
Velkou výhodou řeřichy je i její nenáročné pěstování. Vystačí si s miskou, trochou vlhké vaty nebo papírového ubrousku a kouskem světla. Roste velmi rychle - klíčky se objevují už druhý den, první sklizeň je možná za týden.
K dispozici jsou různé odrůdy - např. dánská (pikantní), Sprint BIO nebo aromatická Krause Kresse. Řeřichu lze pěstovat celoročně, dokonce i na okenním parapetu během zimních měsíců, kdy bývá nedostatek čerstvé zeleniny.
Jak ji používat v kuchyni?
Řeřicha má svěží, pikantní chuť podobnou ředkvičkám. Využití je široké: na čerstvý chléb s máslem, do tvarohových, sýrových či vaječných pomazánek, jako přísada do salátů, polévek nebo smoothies, při přípravě detoxikačních jídel nebo jen tak na ozdobu.
Důležité je ji nekonzumovat vařenou - ztrácí chuť i živiny a může zhořknout.
Řeřicha setá je tak skrytým pokladem, který by rozhodně neměl chybět ve vaší kuchyni. V dnešní době, kdy se na každém rohu mluví o zdraví a imunitě, je řeřicha levný, dostupný a nesmírně účinný pomocník. A co je nejlepší? Pěstovat ji zvládne opravdu každý.
