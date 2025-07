Toužili po domově jako galerii v lese. V Davli tak vznikl dům splněných přání

Když milovníci moderní architektury oslovili tvůrce z 0,5 Studio s přáním navrhnout dům na úzké parcele u lesa v Davli, měli jasnou vizi: chtěli bydlení, které propojí funkcionalismus, umění a přírodu. Architekti Vít Svoboda a Pavel Nový jim proto postavili dřevostavbu, která funguje jako domov i galerie splývající s krajinou.

Nadšení obdivovatelé Le Corbusiera toužili po domě, který nebude jen obytným prostorem, ale i místem, kde je umění každodenní součástí života. Současně kladli důraz na udržitelnost a přirozené začlenění do okolního lesa.

Architekti ze studia 0,5 Studio jim vytvořili návrh v roce 2021 a realizaci svěřili do rukou týmu Amos design. Stavba byla dokončena o dva roky později a výsledkem se stal elegantní dům o podlahové ploše 139 metrů čtverečních, zasazený do mírně svažitého terénu.

Galerie v přírodě

Podlouhlý tvar pozemku se stal určujícím prvkem návrhu. Lineární koncepce domu přirozeně sleduje tvar parcely i svažitost terénu. Dvě hlavní osy - příčná a podélná - propojují dům s krajinou. Z příjezdové cesty se vchází do centrální části domu, odkud vedou průhledy až do zahrady a lesa.

Hlavní obytný prostor, který je převýšený, slouží jako srdce domu. Na něj pak navazuje kuchyň, jídelna, ložnice a pokoj. Zásadní součástí návrhu je také pracovna ve vloženém patře - a to s výhledem do lesa a přístupem na pochozí střechu, která rozšiřuje obytný prostor směrem do přírody.

Materiály, světlo a atmosféra

Dřevostavba s jemnou bílou lazurou působí klidně a přirozeně. Interiér je sjednocený pomocí betonové stěrky, která vytváří neutrální pozadí pro umělecká díla i výhledy do krajiny. Velkorysé prosklení a střídmá barevnost nechávají vyniknout okolní přírodní krásy.

Inspirace Le Corbusierem je podle tvůrců patrná v práci s osami, propojením funkcí a střídmou estetikou. Zároveň je návrh vždy v dialogu s místem.

A co dál? Dům je vytápěn tepelným čerpadlem země-voda, využívá podlahové vytápění a trojskla s vysokou tepelnou izolací. Venkovní prostor doplňuje malý bazén, přírodní stezky a místa pro posezení.

Díky kombinaci zvolených prvků a splněných přání vzniklo místo, kde by se dobře žilo snad každému.