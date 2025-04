Sedmačtyřicetiletý Elvis Summers se ve svém volném čase věnuje stavbě malých domků pro bezdomovce. Proč? Vždycky měl velkou touhu pomáhat potřebným. Svou chuť a také zručnost, kterou prověřil třeba ve stavebnictví, se rozhodl využít a odstartoval projekt s názvem The Tiny House Project. V Los Angeles vytváří domky, ve kterých nechybí kuchyň, ložnice a koupelna.

Život mu změnilo setkání s bezdomovcem Smokiem, který spával nedaleko jednoho z domů v sousedství Los Angeles. Osud muže bez domova mu nebyl lhostejný, proto se bez většího váhání rozhodl rozjet vlastní charitativní projekt.

Zpočátku začal odvážně. "Stavěl jsem malé domky, které zahrnovaly kuchyň, ložnici a koupelnu. Dokončení každého projektu trvá několik dní až týdnů," tvrdí Elvis Summers, který občasně pracoval ve stavebnictví.

Pomoc lidem bez domova mu dobíjí baterky. Pohání ho vědomí, že tito lidé mohou najít vlastní útočiště a skrýt se před nehostinným velkoměstem.

Když domek vytvoří a předá ho do rukou potřebných, obvykle prý pláčou a jedná se tak o velmi emotivní zkušenost. "Je to úžasný zážitek a přál bych si, aby se do toho zapojil každý," tvrdí. "Na ulici je velmi nebezpečno. Když jste neustále ve střehu a spíte bez přístřeší a s vědomím, co všechno se může stát, je to hrozné," dodává.

Problém s městem a dobrovolníci

Dřívější stavby byly oproti novým příbytkům vybavenější. Omezení nastalo kvůli autoritám a úklidovým službám, podle kterých jsou tyto mini nemovitosti nebezpečné. Proto některé z nich byly před časem zabaveny či označeny jako vhodné pro demolici. Problematická má být především izolace.

I když nad projektem visí otazníky, Summers se svého poslání nechce vzdát. Bezdomovci mu totiž dávají najevo, že jeho stavby jsou pro ně často jediným klidným místem. Potřeboval by však s projektem pomoct. Díky většímu počtu dobrovolníků by mohl vzniknout velký počet bezpečnější skrýší.

"Nárůst lidí v nouzi je šílený. I kdybych dostal miliony dolarů a mohl bych najmout solidní tým, nedokázali bychom udržet krok. Bude to vyžadovat mnoho skupin a spoustu změn v myšlení naší společnosti, aby se bezdomovectví ukončilo. Nárůst nákladů také velmi ztížil pomoc lidem. Nemůžeme toho koupit tolik, kolik jsme si mohli dovolit dříve. To vede k menšímu počtu domů," vypráví stavař, který na domech pracuje ve svém volném čase.

"Někteří lidé to milují, jiní to nenávidí. Dělejte to s touhou pomáhat lidem a mějte otevřenou mysl, protože každý má jiný příběh. Existuje mnoho výzev, ale nevzdávejte se. Baví mě stavět a tvořit, takže jsem otevřený dalším projektům. Pokud to zahrnuje pomoc lidem, jsem pro," vzkazuje a uzavírá.