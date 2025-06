Předpověď délky života? Podle studie stačí desetivteřinový test

Zapomeňte na složité přístroje a laboratorní testy – k předpovědi zdravotního stavu vám možná stačí jen pár vteřin a volný prostor v obýváku. Brazilští vědci totiž zjistili, že jednoduchý pohyb může poměrně přesně odhadnout vaše riziko úmrtí v následujících letech.

Posadit se na zem a znovu vstát bez použití rukou nebo jiné opory - prosté, ale zároveň komplikované.

"Test sedu a vstávání" (anglicky SRT - Sitting-Rising Test), který podle Daily Mailu vyvinul tým pod vedením doktora Claudia Gila Arauja z kliniky cvičební medicíny v Riu de Janeiru, zkoumá čtyři klíčové fyzické schopnosti zároveň: sílu, flexibilitu, rovnováhu a celkové tělesné složení.

A právě jejich kombinace může podle vědců významně vypovídat o tom, jak odolné je vaše tělo vůči srdečním chorobám nebo dalším závažným zdravotním problémům.

Průběh testu

Pokud vás zajímavá, jak na tom jste, test můžete vyzkoušet z pohodlí domova. Jak postupovat? Najděte si volný prostor. Postavte se bosí - s lehce rozkročenýma nohama - a mějte poblíž židli nebo zeď pro případ, že byste ztratili rovnováhu. V ideálním případě si nechte pomoci od blízké osoby, která vás může zhodnotit nebo případně zachytit. Snažte se bez pomoci klesnout do sedu na zem - bez přidržení rukama a bez opření o kolena či nábytek. Z této pozice se pak opět postavte, a to znovu bez jakékoliv pomoci.

Účastníci studie začínali test s pěti body a ztráceli jeden bod za každou úroveň podpory, kterou potřebovali. Zároveň ztratili půl bodu pokaždé, když ztratili rovnováhu. Výzkumníci poté spojili skóre každé osoby vsedě a ve stoje, aby získali konečný výsledek s maximem 10.

Odhalení a rezerva

Do studie se zapojilo 4 282 Brazilců ve věku 46-75 let, přičemž průměrný věk účastníků byl 59 let a dvě třetiny tvořili muži. Vědci je sledovali po dobu až 12 let. A výsledky byly překvapivě jednoznačné.

Ti, kteří získali perfektní skóre 10, měli výrazně nižší riziko úmrtí. Naopak u lidí se skóre mezi 0 a 4 bylo riziko úmrtí až šestkrát vyšší. Každý bod dolů znamenal zhruba 31 procentní nárůst rizika úmrtí na přirozené příčiny, včetně srdečních onemocnění a rakoviny. Vědci dodávají, že test nenahrazuje lékařskou prohlídku, ale může být rychlou a nenáročnou formou sebehodnocení fyzické kondice - a tím i možného rizika do budoucna.

Výzkum je však nutné brát s rezervou. Probíhal totiž na pacientech jedné soukromé kliniky, což může znamenat omezenou rozmanitost zkoumaného vzorku. Studie také nezahrnovala některé důležité faktory, jako je například kouření. Přesto jde o první výzkum svého druhu, který spojuje tolik různých tělesných schopností v jednom jednoduchém testu.