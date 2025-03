"Tohle by měli slyšet všichni žáci u nás ve škole." Beaty života edukují formou klipů

Šikana, drogy, sebepoškozování, násilí na dětech nebo rizika sociálních sítí. Nejen těmto závažným tématům se v rámci audiovizuálního vzdělávacího projektu Beaty života věnují učitelka a zpěvačka Monika Hejdová a její kolega Jan Placák. Nejedná se však o obyčejný edukativní program. Jde o chytlavou formu, ve které důležitou roli hrají videoklipy.

Děti a dospívající není lehké zaujmout. Vymyslet kreativní projekt, který mladé publikum nebude nudit, je velkou výzvou. Tohoto faktu si byla vědoma i tvůrkyně Beatů života Monika Hejdová. Ta se společně se svým spolupracovníkem Janem Placákem v rámci tohoto nevšedního audiovizuálního a inovativního projektu věnuje prevenci a otevírá diskuse na témata související s rizikovým chováním mladých lidí.

"Projekt je zaměřen na žáky ve věku 11 až 15 let, což je období, kdy se u dětí formují názory, sociální návyky a kdy jsou nejvíce náchylné k vnějším vlivům - jak pozitivním, tak negativním," uvádí Hejdová.

Reálné příběhy skrze videoklipy

Hlavní myšlenkou je přinášet reálné a emotivní příběhy, které se dotýkají mladé generace, a to prostřednictvím hudebních videoklipů. "Děti klasické přednášky často vnímají jako nudné, proto využíváme hudební žánry, které jsou mladým blízké. Díky tomu se jim složitá témata, jako jsou například drogy, alkohol, šikana, sebepoškozování, násilí i rizika sociálních sítí, předávají kreativní formou," tvrdí.

Promítání klipů ve školách probíhá v rámci debat, které vedou odborníci z partnerských neziskových organizací. Beaty života se mimo jiné snaží zvýšit povědomí o existenci odborné pomoci, přičemž každé video je propojeno s konkrétní organizací, která se dané problematice věnuje.

Přesah celého projektu, který vznikl také díky pomoci organizace Vzdělávání zážitkem, spočívá v tom, že klipy nejsou jen uměleckým vyjádřením, ale také nástrojem pro změnu. Každý videoklip reflektuje reálné příběhy, které mohou děti oslovit a pomoci jim pochopit rizika spojená s určitými rozhodnutími. "Nejvíc si ale cením toho, že klipy spouští diskusi - děti se po nich začnou ptát, sdílet své zkušenosti a přemýšlet o tom, co viděly," doplňuje.

Autenticita je klíčová, v dětech budí otevřenost

"Když se snažíte dětem předat silné téma, nestačí jim říct, co by měly a neměly dělat. Musí cítit, že jim rozumíte. A právě to se snažím dělat. Můj život vždy nebyl jednoduchý. Beaty života pro mě nejsou jen hudební nebo vzdělávací projekt, ale také osobní výpověď a způsob, jak ukázat, že i z těžkých situací existuje cesta ven," přiznává Hejdová s tím, že klíčová je autenticita. Když s dětmi mluví o tom, co ji přivedlo k hudbě a jak jí pomohla překonávat překážky, vidí, že to v nich rezonuje.

"Mnohdy za mnou po debatě přijdou a sdílejí své vlastní příběhy. Některé se dokonce odváží mluvit o věcech, které nikdy předtím nahlas nevyslovily. To je pro mě obrovská motivace. Reakce dětí jsou často velmi silné, a i když některá témata nejsou snadná, věřím, že mluvit o nich je strašně důležité. Každé setkání mi potvrzuje, že když se otevřu já, otevírají se i děti," svěřuje se.

Před realitou se neuhýbá

Jít s kůží na trh není lehké, proto se začátky většiny projektů mohou pojit s obavami z kritiky či nepochopení. Tvůrci Beatů života na sociálních sítích občas narazí na nepochopení nebo skepsi, většina reakcí na tuto formu vzdělávání je však pozitivní. "Lidé oceňují autenticitu, hudební zpracování a odvahu mluvit o těžkých věcech. Samozřejmě se občas objeví názory, že témata jsou moc tvrdá, ale myslím si, že právě o tom to je - neuhýbat před realitou a najít způsob, jak ji dětem přiblížit," míní.

K projektu se staví kladně i většina jejích kolegů i učitelů z jiných škol, kteří mají o Beaty života zájem. "V praxi vidím, že jakmile školám ukážeme konkrétní ukázky a výsledky, tak se jejich přístup mění - často po prvním setkání slyším věty jako: 'Tohle by měli slyšet všichni žáci u nás ve škole.' A to je přesně ten moment, kdy vím, že to, co dělám, dává smysl," tvrdí.

Podpora firem, škol i slavných

Největší výzvou jsou finance a udržitelnost projektu. Hlavní aktérka a autorka zprvu natáčení videoklipů financovala sama, minulý rok však přišel zlom, když jim byla poskytnuta důležitá finanční podpora. "Díky této podpoře můžeme natočit další dva videoklipy a zároveň navštívit šest škol zdarma," tvrdí s tím, že financování stále není dostatečně stabilní, a proto hledají další možnosti.

Například zkouší sehnat granty, oslovují firmy a snaží se najít dlouhodobé podporovatele, kteří by jim pomohli udržet projekt v chodu a rozšířit ho do dalších škol. Zároveň zahájili jednání se zřizovateli základních škol a v rámci jejich propagace by mohlo být zásadní zapojení slavných osobností.

"Pro mnoho hudebníků, kteří ve svých textech sami reflektují společenské problémy, by mohla být účast na Beatech života zajímavou výzvou. Zapojení herců by zase mohlo pomoci v dramatizaci videoklipů nebo například v rozhovorech, které bychom chtěli dělat jako doprovodný obsah ke klipům," popisuje s tím, že by rádi spolupracovali také s influencery. "Celkově bych chtěla, aby se do projektu zapojili lidé, kteří chtějí svůj hlas využít k něčemu smysluplnému - a myslím, že pro mnoho osobností by to mohla být skvělá příležitost ukázat, že jim na mladých záleží a že chtějí být součástí změny," dodává.

Nezakazuje a nekáže

Tvůrci, kteří se na Beatech života podílejí, budou v blízké době pracovat na vytvoření klipů o šikaně, sebepoškozování, duševním zdraví a rizicích sociálních sítí. Ty doplní již vzniklá a preventivně laděná díla o alkoholu mezi dětmi a násilí na dětech. Cílem Beatů života je nejen informovat, ale především inspirovat mladé lidi k zamyšlení nad vlastními rozhodnutími a nabídnout jim konkrétní způsoby, jak se vyhnout rizikovým situacím nebo jak z nich najít cestu ven.

"Projekt nezakazuje a nekáže, ale otevírá témata skrze umění, autenticitu a dialog. Což je podle dosavadních ohlasů dětí i odborníků nejefektivnější cesta k pozitivní změně. Budeme moc rádi, když nás podpoří kdokoliv, koho projekt zaujal - ať už firmy, nebo jednotlivec. Každá podpora pomůže rozšířit projekt do dalších škol a přinést dětem vzdělání a inspiraci v tématech, která jsou pro jejich život zásadní," uzavírá.