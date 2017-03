Jak jet na expedici na Antarktidu? Otužit se, sehnat peníze a zajít si k zubaři, líčí český vědec

Milí přátelé polárních výzkumů, jakož i rodinní příslušníci členů expedice! Rádi bychom se s Vámi podělili o žhavé novinky z ostrova Jamese Rosse; dovolíme si vyjmout (a místy glosovat) podstatnou část z nadšené zprávy, která k nám dorazila ve 4 ráno našeho času: *** Mám úplně super zprávu! Bude to znít neuvěřitelně ale dnešek je snad úplně NEJ den sezony: 1) Povedla se plavba na člunech do Soloriny a na ostrov Vega na Cape Lamb do argentinského vědeckého kempu Lagos za Juanem Manuelem, Silvií a Matějem, kteří jediní tam zbyli (pozn.: ostatní Argentinci prohráli svůj boj s ponorkovou nemocí a museli se vrátit). Naši kluci od nich dostali super výslužku, cca 50 plechovek piva, víno, brambory, které již pár dnů nemáme a dostali masový oběd. 2) V údolí Solorina jsme konečně našli stejnojmenný lišejník a odebrali dost vzorků pro všechny výzkumy. Hurá, už víme, kde to tehdy Angláni našli! :) Miloš to slavil celý večer, dokonce chvíli tančil s Georgem :-D Tím to ale ještě nekončí… 3) Cestou zpátky obeplouváme takhle Lachmana a co nevidíme, vrtulník MI-17. A cože nám to veze, v podvěsu má náš dva roky očekávaný tunový dieselagregát! Ano, čteš dobře, diesel dnes dorazil, složili ho před stanicí a povedlo se nám ho dostat až na rošty před dieslovnu! Vše šlapalo jako na drátkách a bylo až neuvěřitelné, jak se vše povedlo. Tím to ale pořád nekončí… 4) Tím samým letem nám drazí Argentinci dovezli naše dlouho očekávané mražené maso, máslo, sýr i vejce. Kvalita po první obhlídce vypadá pořád dobře. Večeře tudíž byla jasná - svíčková s knedlíkem s extra dávkou masa. Super! 5) Šéf pilotů říkal, že s naší (první) skupinou 13 lidí předběžně počítají na odlet z Mendela od pondělí. Má od nás informaci, že chceme alespoň tři dny dopředu vědět termín. Tak ať se snaží :) (pozn.: aktuální plán je, že druhá skupina 4 statečných vyčká do začátku března, kdy bude stažena chilským vojenským ledoborcem.) 6) A zítra to vypadá, že se povede zrealizovat po letech plavba na Peninsulu a revize Kamilovy meteostaničky! Doufám, že koulíš nadšeně očima, jak já, co se všechno dnes povedlo. Kluci technici jsou moc šikovní a vše se daří super. Dnes je prostě den plný euforie, den za milión. Budeme rádi, pokud se k nám oslavou na dálku připojíte. Přeji krásný den; pokud se Ti to zdálo mé psaní trochu přetrhané, tak je to tím, že od jeho psaní odbíhám zpívat s ostatními oblíbené hity, oslava tady ještě nekončí. Myslíme na vás a všichni pozdravují! *** …napsal nám náš poněkud zvláštní zpravodaj a zastupující správce stanice v jedné osobě, pan dr. Peter Váczi :-) Děkujeme mu za báječné zprávy a všem na Mendlovi blahopřejeme!!!