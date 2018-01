Manželské etudy po 35 letech mají televizní premiéru. Nerozešly se jen dva páry ze šesti

před 1 hodinou

Unikátní časosběrný dokument Manželské etudy od Heleny Třeštíkové se dostal do fáze 37 let od původního natáčení v roce 1980. Snímky o párech, jejichž počínání od svatby až do roku 2017 Třeštíková sledovala, bude pod názvem Manželské etudy po 35 letech od 8. ledna vysílat Česká televize. Po této době spolu zůstaly jen dva ze šesti párů, jež si Třeštíková tehdy na matrice náhodně vybrala.

Dílem o společném soužití Ivany a Pavla začne v České televizi 8. ledna série Manželských etud po 35 letech od dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Snímek bude rozdělený do tří částí podle jednotlivých natáčecích etap. Ta nejnovější pojímá období mezi lety 2008 a 2017. Několik na matrice náhodně vybraných manželských párů natáčela Helena Třeštíková od momentu jejich svatby v roce 1980 po dobu šesti let. V roce 1987 se cyklus vysílal v Československé televizi. Na konci 90. let se Heleně Třeštíkové podařilo prosadit pokračování projektu, v letech 1999 až 2005 tak vznikly Manželské etudy po 20 letech. Už tehdy bylo režisérce jasné, že bude mapovat život manželských dvojic dále. Výsledkem dalších let natáčení je série nazvaná Manželské etudy po 35 letech. Obraz pro naše potomky Cílem původního projektu bylo sledovat, co ovlivňuje mladá manželství, protože již tehdy se mladé páry často rozváděly. Autorčin náhled na věc se ale během let pozměnil: "Ideální by bylo, kdyby se mi v Manželských etudách podařilo dát dohromady obraz doby pro naše potomky. Aby z nich divák třeba za 50 let pochopil, jak vypadal dnešek," řekla režisérka v rozhovoru pro Aktuálně.cz, který poskytla po loňském Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Manželské etudy po 35 letech v České televizi Manželským etudám je na ČT2 věnovaný vždy celý večer od 20:00. Začíná se dvěma staršími díly, ten nejnovější přichází na řadu ve 21:35. 8. 1.

Ivana a Pavel

10. 1.

Marcela a Jiří

15. 1.

Zuzana a Stanislav

17. 1.

Zuzana a Vladimír

22. 1.

Mirka a Antonín

24. 1.

Ivana a Václav Právě tam měly etudy předpremiéru. Helena Třeštíková je tam osobně uváděla, sledovala projekce diváků a diskutovala jak s obecenstvem, tak s některými protagonisty. "Po první sérii se z respondentů staly do určité míry veřejné osobnosti. Začali o sobě uvažovat jako o postavách a i jejich okolí jim přisoudilo roli hrdinů v příbězích. A protože šlo o příběhy založené na jejich soukromí, obávala jsem se negativních dopadů na jejich život," řekla Aktuálně.cz. "Když jsem je ale pak po 12 letech oslovila s nabídkou druhé řady, všichni krom jediného muže souhlasili. Jde pro mě o potvrzení, že jsem jim neublížila. Stejným důkazem je pak posun mezi druhou a třetí řadou, kdy opět odpadl jen jediný člověk. Myslím, že v případě této ženy šlo o to, že po odvysílání dostala od okolí reflexi, s jakou nepočítala a jaká se jí příliš nezamlouvala. Proto mě už nikdy nechce vidět," dodala. Přečtěte si celý rozhovor s Helenou Třeštíkovou nejen o Manželských etudách. Helena Třeštíková: Můj ideál je podat svědectví o naší době, proto musím zůstat nenápadná číst článek

