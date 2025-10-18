Magazín

Takhle bydlí boháči. Známá designérka navrhla penthouse u Vltavy na vrcholu věže

V rámci ambiciózního projektu Nový Rohan se rodí penthouse od designérky Lucie Koldové.
Na samém vrcholu rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká místo, které nemá v této čtvrti obdoby. V rámci ambiciózního projektu Nový Rohan se tu rodí penthouse – výjimečný prostor s dechberoucím výhledem na Vltavu, okolní zeleň i Pražský hrad.
A právě tento luxusní byt nese rukopis jedné z nejvýraznějších osobností českého designu – Lucie Koldové.
"Představila jsem si prostor, kde se člověk může nadechnout, zpomalit a užívat si výhledy na Prahu v naprostém soukromí," popisuje svou vizi Koldová.
Designérka, která získala dvakrát ocenění Grand designér roku a je kreativní ředitelkou značky Brokis, do návrhu vtiskla filozofii "tichého luxusu" - sofistikovaného, nadčasového stylu, jenž spojuje funkčnost s emocemi a jemnými kontrasty s dokonalým řemeslem. Zobrazit 19 fotografií
Rezidence bez kompromisů

Rohan penthouse zabírá celé poslední 14. podlaží věže Prokop. Na obytné ploše 229 m² a střešní terase o rozloze 176 m² nabízí svým budoucím majitelům naprosté soukromí i možnost vytvořit si domov zcela podle vlastních představ. Byt je totiž nabízen ve stavu shell & core - tedy jako otevřený prostor připravený na individuální řešení.

Interiér navržený Lucií Koldovou je inspirací pro všechny, kdo hledají něco víc než jen luxus. Najdeme zde ikonická svítidla Brokis, oceněný nábytek od značek jako Javorina, Master & Master nebo pohovku Nimbo. Vše propojuje jednotná vize: čisté linie, přírodní materiály a harmonie, která uklidňuje.

"Chtěla jsem přinést opravdu luxusní řešení. High-end předobraz toho, jak lze bydlet v roce 2025, ale zároveň s vizí nadčasového designu, který vydrží desítky let," vysvětluje Koldová.

Soukromá oáza 

Jedním z největších lákadel penthousu je bezesporu rozlehlá terasa, která rozšiřuje obytný prostor o další rozměr. Nabízí ideální místo pro odpočinek i společenské večery pod širým nebem. A s výhledem, který bere dech - od hladiny Vltavy až po věže Pražského hradu.

Díky tomu, že byt nesousedí s žádnou další jednotkou, zaručuje svým majitelům naprostý klid a soukromí. Ať už se rozhodnou následovat návrh Koldové, nebo si interiér přizpůsobit vlastním potřebám, mohou počítat s tím nejvyšším standardem moderního městského bydlení.

Dokončení penthousu od developera J&T Real Estate je plánováno v rámci první etapy projektu Nový Rohan, která je momentálně ve výstavbě. Kolaudace se očekává na začátku roku 2028. Cena tohoto unikátního bydlení? V řádu vyšších desítek milionů korun.

