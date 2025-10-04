„Tady jsem nikdy nebyla.“ Dan Brown odhaluje místa, která Pražané jen míjejí

Dan Brown, autor světových bestsellerů, se nijak netají tím, že svou nejnovější knihu Tajemství všech tajemství napsal jako milostný dopis Praze. Město, které ho uchvátilo, v románu hraje jednu z hlavních rolí.
Není divu, že řada lidí zatoužila navštívit místa, která Brown do své knihy vybral - termíny procházky inspirované románem, kterou připravil Prague City Tourism, jsou rychle obsazené, a to i ty v angličtině, určené pro zahraniční návštěvníky Prahy.
Ze stránek knihy do ulic města
Naše skupinka je však ryze česká a mírně v ní převažují ženy - důvody k účasti jsou ale různé. Někdo čte Browna roky, jiný jeho knihy nezná a láká ho prohlídka Prahy v jiném pojetí. A popravdě - opravdu příliš nezáleží na tom, jestli jste fanouškem Brownových spletitých zápletek, nebo jen milujete Prahu a jste zvědaví, co si z ní autor vybral - Praha vám ukáže svoji další tvář.
Scházíme se na Staroměstském náměstí - pokud stejně jako autorka tohoto textu zvolíte čas v 16 hodin, start vám symbolicky potvrdí odbíjení věže Staroměstské radnice.
Atmosféra je plná očekávání - přece jen, kniha Tajemství všech tajemství vyšla teprve nedávno, psalo se o ní všude a autor už stihnul setkáním s fanoušky vyprodat Lucernu. Je jasné, že ne každý ví, co od procházky Prahou pod hlavičkou takzvané literární turistiky čekat, ale shodně u všech převládá dobrá nálada.
Nasloucháme úvodním slovům průvodkyně Jany Kimlové. Zazní otázka, kdo knihu už dočetl a kdo ještě ne, aby se ve výkladu vyhnula prozrazení spoilerů - poslušně se hlásíme, jak jsme kdo na tom. Počáteční pohodu podporuje i komorní počet účastníků - maximální kapacita je dvacet osob.
Laskavý čtenář jistě promine, že i v tomto článku nebudeme vysvětlovat bližší důvody jednotlivých zastavení, abychom neprozrazovali z děje románu nic zásadního.
Kudy vedou kroky Roberta Langdona
Pomalu se vydáváme na cestu, která propojuje skutečné místo s literární fikcí.
"Na procházku mě přivedla četba knihy - Dana Browna mám velice rád. Jsem rodilý Pražák," říká Zdeněk Prokop z Ústí nad Labem s úsměvem. Jako by chtěl naznačit, že rodné město člověka nikdy tak úplně nepustí.
První zastávka se nachází jen pár kroků od místa srazu - v domě U Prince, kde sídlí bar Black Angel‘s, navržený ve stylu americké prohibice 30. let. Další zastavení možná překvapí - Sex Machines Museum v Melantrichově ulici.
Zda si i tady Dan Brown ověřoval reálie "na vlastní kůži", zůstává záhadou. Když se na to ptali fanoušci v pražské Lucerně, autor se prý pouze pousmál.
Je třeba zmínit, že průvodkyně byla skvělá po celou dobu a doprovodný výklad zaujal každého z nás bez ohledu na to, z jakého důvodu jsme na procházku Prahou Dana Browna vyrazili.
Kde bydlí Golem?
Vraťme se ale zpět na naši trasu. Za rohem už začíná úsek, který otevírá prostor fantazii: Kožná ulice - typicky středověká ulička Starého Města. Podle průvodkyně právě tady možná bydlela jedna z klíčových postav románu. Který dům to byl? To si musí každý domyslet sám.
"Byla jsem velmi šťastná, že nám ukázali, kde asi bydlel jeden z protagonistů knihy, na což jsem já, se 40 lety praxe s prováděním turistů Prahou, nepřišla," směje se Hanka. Tentokrát však přišla jako účastnice, byť z profesních důvodů: "Abych mohla říct, kde je "to, co se píše v knize". Už se mě ptaly dvě dámy z bývalé Jugoslávie."
Vracíme se zpět na Staroměstské náměstí, kde naše skupinka míjí památník Jana Husa a a Palác Kinských - právě pod jeho balkonem se odehrál první polibek Roberta Langdona a Katherine Solomonové.
Další putování nás vede k jezdecké soše Franze Kafky, přes Starý židovský hřbitov až ke vstupu do Staronové synagogy. Právě tady přichází chvíle, která pro některé účastníky přesahuje rámec literárního zážitku.
Z fikce do reality
"Nejsem tu kvůli Brownovi. Mám spoustu přátel židovského původu, jejichž rodiče byli zavražděni. Takže z úcty k nim," říká Jitka Vodňanská. "Jsem šťastná, že jsem se sem dostala, byť Browna nečtu. Pracuji jako psychoterapeut, nepotřebuji další příběhy. Ale tohle je pro mě jiná příležitost. Jsem nadšená."
Na procházce jsou s námi i ti, kteří o Praze vyprávějí celý život - ale tak trošku jinak. Průvodkyně Ivana se specializuje na tematické túry "magickou Prahou". "Zajímá mě ezoterika, chtěla jsem se dozvědět něco nového. Knihu jsem zatím nečetla, nestíhám," přiznává se smíchem. Z procházky je nadšená.
Naše cesta po stopách pražských dobrodružství hrdiny Roberta Langdona jde do finále. Jsme na Mariánském náměstí, kde se v knize odehrává napínavá scéna, a odtud už to máme jen kousek na poslední zastávku - Karlův most s výhledem na hotel Four Seasons.
Právě z jeho balkonu podle románu Langdon skáče do Vltavy. V realitě nemožné, jak říká naše průvodkyně Jana, nejspíš by si zlámal obě nohy. Poslední zastávkou na mostě je místo, kde bylo do řeky hozeno tělo svatého Jana Nepomuckého.
Věra z Prahy, která se organizovaných procházek s průvodci účastní pravidelně, si procházku chválí: "Knihu už jsem stihla přečíst. Nevěděla jsem, na která místa přesně půjdeme - tahle všechna znám, ale stejně jsem se dozvěděla něco nového a zajímavého, je to jiné," říká s pohodovým úsměvem.
Spokojená je i Jiřina z Plzeňska, která procházku dostala jako dárek. Spolu s ní vyrazily také dcera a vnučka. Jiřina patří k velkým Brownovým fanynkám, ale zbytek rodiny s ní až tak nesouzní - byť vnučku procházka zaujala natolik, že "si knihu asi přečte."
A co bude dál? Prague City Tourism už plánuje rozšíření o nová místa spojená s románem. Jak řekl Angelo z Bulharska, který v Praze žije a Brownovi knihy čte s nadšením: "Něco jsme viděli, něco nás teprve čeká. Těším se na Bastion U Božích muk, Folimanku a všechno ostatní."
Tajemství města, které nezmizí s poslední stránkou
Přestože Brownova Praha je plná hádanek, šifer a napětí, skutečná procházka přináší především radost z objevování. Skutečných míst, skrytých významů, příběhů, které byste jinak minuli. Díky zkušeným průvodkyním, přirozené atmosféře a detailům, které byste běžně přehlédli, se i známé ulice proměňují v něco víc než jen trasu z bodu A do bodu B.
A možná právě to je největší tajemství všech tajemství: že Praha - město, o němž si myslíme, že ho známe - dokáže i po letech překvapit. Stačí se na ni podívat jinak.