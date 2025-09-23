Tuhle tabletu má doma každý. Může přitom zásadně ovlivnit vývoj časté formy rakoviny

Vědci ze švédského Karolinska Institutu zjistili, že pacienti užívající nízkou dávku kyseliny acetylsalicylové (ASA) denně měli během tří let po operaci o 55 % nižší pravděpodobnost, že se jejich rakovina znovu objeví, než ti, kteří dostávali placebo. O výsledcích studie informovat britský server The Guardian. Efekt se projevil u pacientů, jejichž nádory nesly určité genetické mutace - konkrétně změny v genech souvisejících s tzv. PI3K signální cestou. Takové mutace má přibližně 40 % všech nemocných s kolorektálním karcinomem.
"Pokud měl pacient tyto mutace, riziko návratu rakoviny kleslo o více než polovinu. To je obrovský efekt," uvedla profesorka Anna Martlingová z Karolinska Institutu. Podle ní mohou výsledky zásadně ovlivnit klinickou praxi.
Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější nádory na světě - ročně je diagnostikována u téměř dvou milionů lidí. Jen ve Velké Británii jde o více než 40 tisíc případů ročně. Přestože chirurgické odstranění nádoru často pomáhá, nemoc se u řady pacientů po čase vrátí.
Znepokojivý trend navíc ukazuje nárůst počtu případů u lidí mladších 50 let. Vědci zatím přesné důvody neznají, podezření padá na nezdravou stravu, obezitu, nedostatek pohybu i vliv střevních bakterií. Podle vědců chrání aspirin před návratem rakoviny několika mechanismy najednou - tlumí zánět, ovlivňuje problematickou PI3K dráhu a zároveň oslabuje krevní destičky, které mohou skrývat nádorové buňky před imunitním systémem pacienta.
Aspirin je na trhu více než sto let a stojí jen pár korun. Přesto není bez rizik. Ve studii došlo u čtyř pacientů k vážným nežádoucím účinkům spojeným s užíváním kyseliny acetylsalicylové - například k alergické reakci, krvácení do trávicího traktu či mozkovému krvácení. Jeden z případů skončil fatálně.
Právě proto vědci zdůrazňují nutnost genetického testování u všech pacientů s kolorektálním karcinomem. Jen ti s konkrétními mutacemi totiž mohou z užívání aspirinu skutečně těžit. Podobné výsledky už dříve přinesla studie CaPP3 financovaná Cancer Research UK, která sledovala pacienty s dědičným onemocněním Lynchův syndrom. I tam nízká dávka aspirinu prokazatelně snižovala riziko návratu nádoru.
"Potřebujeme více velkých a kvalitních studií, abychom přesně určili, kdo bude mít z aspirinu největší prospěch," doplňuje doktorka Catherine Elliottová z Cancer Research UK. "Prevence zachraňuje životy - a aspirin by mohl být jednoduchým a levným nástrojem, jak lidem pomoci žít déle a bez strachu z rakoviny."