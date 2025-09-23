Magazín

Tuhle tabletu má doma každý. Může přitom zásadně ovlivnit vývoj časté formy rakoviny

před 7 hodinami
Nový výzkum skandinávských vědců ukazuje, že každodenní užívání nízké dávky aspirinu dokáže u části pacientů výrazně omezit riziko, že se nádor tlustého střeva vrátí. U nositelů specifických genetických změn klesá podle výsledků studie pravděpodobnost návratu nemoci až o polovinu.
Aspirin je na trhu více než sto let a stojí jen pár korun.
Aspirin je na trhu více než sto let a stojí jen pár korun. | Foto: Shutterstock

Vědci ze švédského Karolinska Institutu zjistili, že pacienti užívající nízkou dávku kyseliny acetylsalicylové (ASA) denně měli během tří let po operaci o 55 % nižší pravděpodobnost, že se jejich rakovina znovu objeví, než ti, kteří dostávali placebo. O výsledcích studie informovat britský server The Guardian. Efekt se projevil u pacientů, jejichž nádory nesly určité genetické mutace - konkrétně změny v genech souvisejících s tzv. PI3K signální cestou. Takové mutace má přibližně 40 % všech nemocných s kolorektálním karcinomem.

"Pokud měl pacient tyto mutace, riziko návratu rakoviny kleslo o více než polovinu. To je obrovský efekt," uvedla profesorka Anna Martlingová z Karolinska Institutu. Podle ní mohou výsledky zásadně ovlivnit klinickou praxi.

Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější nádory na světě - ročně je diagnostikována u téměř dvou milionů lidí. Jen ve Velké Británii jde o více než 40 tisíc případů ročně. Přestože chirurgické odstranění nádoru často pomáhá, nemoc se u řady pacientů po čase vrátí.

Znepokojivý trend navíc ukazuje nárůst počtu případů u lidí mladších 50 let. Vědci zatím přesné důvody neznají, podezření padá na nezdravou stravu, obezitu, nedostatek pohybu i vliv střevních bakterií. Podle vědců chrání aspirin před návratem rakoviny několika mechanismy najednou - tlumí zánět, ovlivňuje problematickou PI3K dráhu a zároveň oslabuje krevní destičky, které mohou skrývat nádorové buňky před imunitním systémem pacienta.

Aspirin je na trhu více než sto let a stojí jen pár korun. Přesto není bez rizik. Ve studii došlo u čtyř pacientů k vážným nežádoucím účinkům spojeným s užíváním kyseliny acetylsalicylové - například k alergické reakci, krvácení do trávicího traktu či mozkovému krvácení. Jeden z případů skončil fatálně.

Právě proto vědci zdůrazňují nutnost genetického testování u všech pacientů s kolorektálním karcinomem. Jen ti s konkrétními mutacemi totiž mohou z užívání aspirinu skutečně těžit. Podobné výsledky už dříve přinesla studie CaPP3 financovaná Cancer Research UK, která sledovala pacienty s dědičným onemocněním Lynchův syndrom. I tam nízká dávka aspirinu prokazatelně snižovala riziko návratu nádoru.

"Potřebujeme více velkých a kvalitních studií, abychom přesně určili, kdo bude mít z aspirinu největší prospěch," doplňuje doktorka Catherine Elliottová z Cancer Research UK. "Prevence zachraňuje životy - a aspirin by mohl být jednoduchým a levným nástrojem, jak lidem pomoci žít déle a bez strachu z rakoviny."

Video: První příznaky rakoviny tlustého střeva a konečníku:

První příznaky - gastroenterolog Štěpán Suchánek o rakovině tlustého střeva a konečníku | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek
 
