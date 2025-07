Svrab a štěnice. Dvojitá hrozba nejen z dovolené vás okrade o spánek

Nechtění společníci. Když si z dovolené přivezete víc, než jste plánovali

Balíte kufry na vysněnou dovolenou a těšíte se na odpočinek od každodenního stresu. Jenže někdy si z cest přivezeme víc, než jsme původně zamýšleli. Mezi ty nejméně vítané suvenýry patří drobní paraziti, kteří dokážou změnit návrat domů v noční můru. Svrab a štěnice se staly nečekanými průvodci moderního cestování.

Čísla z letošního roku jsou alarmující. Od ledna do června 2025 lékaři v České republice zaznamenali už přes pět tisíc případů svrabu. To je dramatický nárůst, který překvapil i odborníky. Situace je o to znepokojivější, že podobný trend hlásí dezinsekční firmy i u štěnic; poptávka po jejich hubení vzrostla o patnáct procent.

Oba tito paraziti představují mnohem víc než jen zdravotní obtíže. Zatímco svrab dokáže změnit klidné noci v peklo nekonečného svědění, štěnice se rychle rozšíří po celé domácnosti. Náklady na jejich odstranění se značně liší podle rozsahu zamoření a použitých metod. Mnoho lidí navíc podceňuje psychickou zátěž, kterou oba parazité způsobují. Co přesně se ale skrývá za těmito mikroskopickými teroristy?