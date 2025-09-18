Magazín

Světový unikát v Česku. Svatováclavská koruna z lego kostiček zdobí pražské Hradčany

Sedm malých "klíčníků" symbolicky odemklo cestu ke svatováclavské koruně.
Děti byly z nedaleké MŠ Parléřova.
Pod černou plachtou...
... se ukrývala svatováclavská koruna z 128 333 kostiček lega.
Foto: Honza Mudra
Sedm dětí, sedm klíčů a symbolické „odemčení“ klenotu, který není ze zlata, perel ani z drahokamů, ale z více než 128 tisíc lego kostiček. Na Hradčanském náměstí v Praze se odehrála událost, která připomíná historii jinak – hravě a s fantazií. Proč k ní bylo potřeba sedm klíčníků?

Jeden po druhém se na Hradčanském náměstí otáčejí velké žluté klíče, které drží sedm dětí z nedaleké mateřské školy Parléřova. Jsou to "klíčníci" - stejně jako při odemykání skutečné Korunní komory na Pražském hradě, i tady jich musí být právě sedm.

Malí strážci koruny

Tentokrát však nejde o pravé korunovační klenoty, ale o repliku svatováclavské koruny složenou z lego kostek. Při symbolickém aktu se tak spojuje minulost s přítomností a historie s hravostí.

Foto: Dagmar Tichá

Lego si touto neobvyklou instalací připomíná 25 let od otevření své české továrny v Kladně.

Originální svatováclavskou korunu nechal vyrobit Karel IV., nese jméno po patronovi české země, svatém Václavovi. Váží necelých 2,5 kilogramu a je nejvýznamnějším z českých korunovačních klenotů.

Replika koruny je přes dva metry vysoká i široká, váží téměř 300 kilo a skládá se přesně ze 128 333 kostiček. Na jejím vzniku pracovali specialisté z kladenského týmu Lego Model Production rovných 490 hodin. Výsledek je technicky precizní, vizuálně působivý - a hlavně určený široké veřejnosti.

Hraj si jako král

"Koruna je obrovská, moc se mi líbí. Krále jsem si už postavila," říká pětiletá Sára, která patřila mezi sedm dětských "klíčníků". Nedaleko stojí osmiletý Antonín: "Přijel jsem sem s tetou Adélou. Postavím si svoji korunu. A půjdeme sem ještě znovu i se sourozenci."

Hravý program s mottem "Hraj si jako král" má jasný cíl - zpřístupnit dětem české dějiny a probudit v nich zájem o minulost skrze tvořivost a vlastní zapojení. Malí i velcí návštěvníci si mohou na místě sestavit miniaturní verzi svatováclavské koruny i lego figurku krále Karla IV., který inicioval vznik originálu před téměř sedmi sty lety.

Foto: Dagmar Tichá

"Ráda bych pozvala všechny děti i jejich rodiče a rodiny na Hradčanské náměstí, kde jsme u příležitosti 25. výročí naší kladenské továrny vytvořili unikátní repliku svatováclavské koruny. Děti se mohou těšit nejen na focení s úžasnou korunou, ale zároveň si mohou postavit svoji vlastní miniaturu a figurku Karla IV. a užít si společné stavění i něco se naučit z české historie," říká Iva Ambrožová, Marketing Director Lego CZ/SK.

Zároveň zde nechybí ani edukační prvky: návštěvníci se dozvědí, co všechno korunovační klenoty tvoří, jakou cestou se vracely z Vídně do Prahy i proč mají jejich dveře na Hradě právě sedm zámků. Vše v hravém formátu, který nevnucuje, ale láká.

Dvě světy jednoho symbolu

"I ten největší klenot je pro nás hračka. Vznikl v české továrně s 25letou tradicí a znovu ukazuje, že z kostek lega lze postavit téměř cokoliv," doplňuje ředitelka kladenské továrny Michaela T. Horáková.

Model svatováclavské koruny bude vystaven na Hradčanském náměstí do neděle 21. září. Současně s touto akcí probíhá také výstava originálních korunovačních klenotů s názvem Poklad v temnotě ve Vladislavském sále Pražského hradu - veřejnosti bude přístupná až do 29. září.

Dva světy, dvě podoby jednoho z národního symbolů - jeden ze zlata, perel a drahokamů, druhý z lego kostek. A přesto mají společné víc, než by se mohlo zdát.

Korunovační klenoty
Autor fotografie: wikimedia_K.Pacovsky

Korunovační klenoty

Svatováclavskou korunu nechal vyrobit Karel IV. a nese jméno po patronu české země, svatém Václavovi. Reálná koruna váží téměř 2,5 kilogramu a je nejstarším a nejvýznamnějším z korunovačních klenotů.

Korunovační klenoty tvoří kromě koruny také:
• Královské žezlo
• Královské jablko
• Korunovační plášť

Koruna, žezlo a jablko jsou trvale uloženy v korunní komoře v chrámu sv. Víta, zatímco plášť je uchováván v klimatizovaném depozitáři ve Sbírkách Pražského hradu.

Korunní komora - nejstřeženější místo Pražského hradu

Korunní komora je zabezpečená místnost s pancéřovou skříní na klenoty, která má sedm zámků. K jejímu otevření je zapotřebí sedm držitelů klíčů:
• Prezident republiky
• Předseda vlády
• Arcibiskup pražský
• Předseda Senátu
• Předseda Poslanecké sněmovny
• Metropolitní kapitula u sv. Víta
• Primátor hlavního města Prahy

Tato tradice vznikla v roce 1791 po návratu klenotů z Vídně do Prahy a dodnes představuje symbol spolupráce a zodpovědnosti.

Prohlédnout si 16 fotografií
 
