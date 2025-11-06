Magazín

OBRAZEM: Superúplněk rozzářil oblohu, listopadový „bobří měsíc" okouzlil svět

OBRAZEM: Superúplněk rozzářil oblohu, listopadový „bobří měsíc“ okouzlil svět
Vycházející superměsíc za katedrálou Duomo v italském Miláně.
Ozářil i Akropoli v řeckých Athénách.
Zachytit se ho podařilo také v Rusku, když zapadal za Kreml a chrám Vasila Blaženého v Moskvě.
Takto impozantně se superměsíc vyloupl nad italským Římem. Zobrazit 9 fotografií
Foto: BORJA SUAREZ/Reuters
Šárka Nádeníčková

před 5 hodinami
před 5 hodinami
Noc ze středy na čtvrtek přinesla milovníkům noční oblohy mimořádný zážitek. Měsíc se ocitl na své oběžné dráze nejblíže Zemi, působil tak větší, zářivější a nápadnější než při běžném úplňku.

Úkaz bylo možné vidět prakticky po celém světě. Nad Českem se Měsíc objevil už kolem 16. hodiny a jeho pozorování přála i jasná obloha. Superúplněk byl podle astronomů až o 30 procent jasnější než nejmenší úplněk roku.

Listopadový úplněk bývá tradičně nazýván bobřím měsícem. Název pochází z období, kdy se bobři připravují na zimu - opravují hráze a jsou mimořádně čilí. Letošní bobří měsíc byl však výjimečný: šlo už o druhý ze tří po sobě jdoucích superúplňků. Ten poslední letošní, zvaný studený měsíc, ozáří oblohu 4. prosince.

Rozdíl mezi běžným úplňkem a superúplňkem je sice poměrně nepatrný, vynikne však při východu Měsíce. Tehdy se zdá díky optické iluzi neobvykle velký - lidský mozek totiž vnímá objekty u obzoru jako větší než ty vysoko nad hlavou, a tak má Měsíc při svém východu působivější rozměry.

Zářivý Měsíc obdivovali lidé od Asie přes Evropu až po Ameriku. Podívat se, jak ho zachytili, můžete v naší galerii.

