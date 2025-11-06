Magazín

Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 45 minutami
Mělo to být zelené, inteligentní a energeticky úsporné město budoucnosti, symbol moderního života. Projekt Forest City v Malajsii za 100 miliard dolarů se však místo futuristické metropole proměnil v město duchů. Tam, kde měl pulzovat život, jsou jen prázdné ulice a ticho.
Investoři mluvili o „živém ráji“, o místě, kde se technologie spojí s přírodou. Realita je však odlišná. Forest City připomíná město duchů.
Investoři mluvili o „živém ráji“, o místě, kde se technologie spojí s přírodou. Realita je však odlišná. Forest City připomíná město duchů. | Foto: Profimedia.cz

Jen dva kilometry vzdušnou čarou od zářivého Singapuru se nachází město, které mělo změnit budoucnost. Forest City za 100 miliard dolarů (asi 2,1 bilionu korun) v roce 2016 slavnostně představila čínská developerská skupina Country Garden a malajsijská společnost Esplanade Danga 88, podporovaná vládou státu Johor, což je jeden z malasijských států, a johorským sultánem.

Futuristická metropole stojí na moři na čtyřech umělých ostrovech o rozloze 30 kilometrů čtverečních poblíž Joho Barhu v Malajsii a měla být jedním z nejdražších městských projektů na světě. Místo toho se ale proměnila v pravděpodobně nejdražší město duchů. "Abych byl upřímný, je to strašidelné," říká Nazmi Hanafiah, který tady několik měsíců žil v pronajatém bytě. "Měl jsem od tohohle místa velká očekávání, ale byla to špatná zkušenost. Nedá se tu nic dělat."

Zabydlenost? Méně než jedno procento kapacity

Ve futuristických mrakodrapech, kde mělo najít domov až 700 tisíc obyvatel, téměř nikdo nežije. A ani žít nechce. Obydleno je méně než jedno procento kapacity, většina mrakodrapů zůstává prázdná. Izolovaná poloha, nedostatek služeb i ponurá pověst nové rezidenty odrazují.

Byty cílily na bohaté čínské kupce, protože čínský realitní boom byl tehdy v plném proudu. Malajsijská střední třída si navíc toto bydlení dovolit nemohla. A právě tady nastal kámen úrazu. V roce 2017 čínská vláda zavedla přísné kontroly odlivu kapitálu a zastavila tak proud investic do zahraničních nemovitostí. Zájem kupců prudce opadl. Když o pár let později přišla pandemie covidu-19 a uzavřely se hranice, byla to pro projekt poslední, smrtící rána. 

Pobřežní zástavba měla nabídnout domov 700 tisícům lidí. V současné době se odhaduje, že je obydleno něco málo přes jedno procento zástavby.
Pobřežní zástavba měla nabídnout domov 700 tisícům lidí. V současné době se odhaduje, že je obydleno něco málo přes jedno procento zástavby. | Foto: Profimedia.cz

Malajsijská vláda se ale přesto snaží Forest City zachránit. Od roku 2023 má oblast status zvláštní finanční zóny s daňovými úlevami a bezcelními výhodami pro investory. Zatím se ale nedaří přilákat nové obyvatele ani podniky - město zůstává izolované, bez služeb a s pověstí nejdražšího města duchů na světě.

Mohlo by se vám líbit

Moderní bydlení, od snů k realitě (31. 7. 2025)

Video: Blahoslav Baťa, Jakub Zuzánek, Zuzana Keményová
 
Mohlo by vás zajímat

Skupina Lucie v listopadu zahájí turné. Předvede levitující hudebníky a obří pódium

Skupina Lucie v listopadu zahájí turné. Předvede levitující hudebníky a obří pódium

Kapela J.A.R. bude mít pauzu na neurčito. Nevyloučila ani úplný konec

Kapela J.A.R. bude mít pauzu na neurčito. Nevyloučila ani úplný konec

Sex, drogy a vstup jen pro vyvolené. Víte, co se každou noc dělo ve slavném Studiu 54

Sex, drogy a vstup jen pro vyvolené. Víte, co se každou noc dělo ve slavném Studiu 54
Přehled

Smetla domy, mosty i lidi. Provence zpustošila obří vlna, zanechala stovky mrtvých

Smetla domy, mosty i lidi. Provence zpustošila obří vlna, zanechala stovky mrtvých
9 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Malajsie Čína Cestování lifestyle město duchů

Právě se děje

před 3 minutami
Expert o tom, co se stalo ve sněmovně: „Jako by Zeman složil koalici s Grebeníčkem."

Expert o tom, co se stalo ve sněmovně: „Jako by Zeman složil koalici s Grebeníčkem."

"Můžeme myslím počítat s podobnou polarizací jako v předchozím volebním období," míní politolog Ladislav Cabada.
před 7 minutami
Pařba v Himálaji a místo ovladače banán. Tohle jsou ty nejbláznivější herní rekordy
51:26

Pařba v Himálaji a místo ovladače banán. Tohle jsou ty nejbláznivější herní rekordy

Někteří hrají pro zábavu, jiní pro slávu. A pár z nich udělá pro zápis do rekordů úplně všechno, včetně naprostých šíleností.
Aktualizováno před 15 minutami
Česko dalo sněmovnu do rukou extremisty, píší německá média o zvolení Okamury

ŽIVĚ
Česko dalo sněmovnu do rukou extremisty, píší německá média o zvolení Okamury

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 22 minutami
"Být mámou je nejvíc." Sluková přišla o miminko, nyní oznámila radostnou zprávu

"Být mámou je nejvíc." Sluková přišla o miminko, nyní oznámila radostnou zprávu

Plážová volejbalistka Martina Nausch Sluková oznámila na svém instagramu, že spolu s manželem Simonem Nauschem čekají miminko.
před 45 minutami
Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů

Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů

Mělo být zelené, inteligentní, energeticky úsporné, zkrátka město budoucnosti, symbol moderního života. Dnes se ale Forest City přezdívá město duchů.
před 1 hodinou
Motol žádá o miliardovou státní půjčku, na účtu má peníze na měsíc

Motol žádá o miliardovou státní půjčku, na účtu má peníze na měsíc

Pražská Fakultní nemocnice Motol je podle Petra Poloučka, který řízení nemocnice převzal v dubnu, ve špatné finanční kondici.
před 1 hodinou
Tenhle pocit mi chyběl, bylo to úlevné, řekl Schick po vítězné trefě do sítě Benfiky

Tenhle pocit mi chyběl, bylo to úlevné, řekl Schick po vítězné trefě do sítě Benfiky

Patrik Schick po výhře Leverkusenu 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon přiznal, že už mu chyběl pocit radosti z gólu.
Další zprávy