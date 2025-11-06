Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů

Jen dva kilometry vzdušnou čarou od zářivého Singapuru se nachází město, které mělo změnit budoucnost. Forest City za 100 miliard dolarů (asi 2,1 bilionu korun) v roce 2016 slavnostně představila čínská developerská skupina Country Garden a malajsijská společnost Esplanade Danga 88, podporovaná vládou státu Johor, což je jeden z malasijských států, a johorským sultánem.
Futuristická metropole stojí na moři na čtyřech umělých ostrovech o rozloze 30 kilometrů čtverečních poblíž Joho Barhu v Malajsii a měla být jedním z nejdražších městských projektů na světě. Místo toho se ale proměnila v pravděpodobně nejdražší město duchů. "Abych byl upřímný, je to strašidelné," říká Nazmi Hanafiah, který tady několik měsíců žil v pronajatém bytě. "Měl jsem od tohohle místa velká očekávání, ale byla to špatná zkušenost. Nedá se tu nic dělat."
Zabydlenost? Méně než jedno procento kapacity
Ve futuristických mrakodrapech, kde mělo najít domov až 700 tisíc obyvatel, téměř nikdo nežije. A ani žít nechce. Obydleno je méně než jedno procento kapacity, většina mrakodrapů zůstává prázdná. Izolovaná poloha, nedostatek služeb i ponurá pověst nové rezidenty odrazují.
Byty cílily na bohaté čínské kupce, protože čínský realitní boom byl tehdy v plném proudu. Malajsijská střední třída si navíc toto bydlení dovolit nemohla. A právě tady nastal kámen úrazu. V roce 2017 čínská vláda zavedla přísné kontroly odlivu kapitálu a zastavila tak proud investic do zahraničních nemovitostí. Zájem kupců prudce opadl. Když o pár let později přišla pandemie covidu-19 a uzavřely se hranice, byla to pro projekt poslední, smrtící rána.
Malajsijská vláda se ale přesto snaží Forest City zachránit. Od roku 2023 má oblast status zvláštní finanční zóny s daňovými úlevami a bezcelními výhodami pro investory. Zatím se ale nedaří přilákat nové obyvatele ani podniky - město zůstává izolované, bez služeb a s pověstí nejdražšího města duchů na světě.