Štve vás pandemie a politika? Zavolejte na horkou linku a pořádně se vykřičte

Američan Chris Gollmar vytvořil telefonní linku Just Scream! (Jen křič!), na které volající mohou anonymně upustit páru. Jakmile vytočí její číslo, ozve se záznamník určený výhradně k tomu, aby se lidé vykřičeli a nikomu svým výlevem nelezli na nervy.

Američan Chris Gollmar pracuje jako učitel na základní škole a již dříve si všímal, že ve společnosti kvůli pandemii koronaviru, ale i volbám prezidenta Spojených států roste napětí. Přemýšlel proto nad způsobem, jak situaci trochu uklidnit.

Každý, kdo se na Gollmarovu horkou linku dovolá, může křičet tak nahlas a dlouho, jak se mu jen zachce, a až se dosyta vyřve, stačí, když zavěsí. Američan službu spustil symbolicky v listopadu, těsně předtím, než jeho spoluobčané začali hlasovat o tom, kdo bude v dalších letech úřadovat v Bílém domě. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

Gollmar se už od dětství zajímá o umění a programování. V minulosti vymyslel jiné podobné projekty, ve kterých lidi ponoukal, aby zanechali na telefonní lince krátký vzkaz. Ve všech ale dbal na anonymitu. Nikdo z křiklounů se tedy nemusí bát, že by se záznam výlevu mohl dostat ven pod jeho jménem.

Přestože Gollmar ani žádný jeho asistent na křik volajícího neodpovídá, řev se ukládá na záznamník a následně se bez uvedení telefonního čísla objeví na webové stránce linky Just Scream!. "Ptáte se, proč k nám volat? Kdykoli se budete cítit nešťastní, vyděšení nebo frustrovaní, naše linka je tu právě pro vás," láká Gollmar na webu.

Od chvíle, kdy linku zprovoznil, přidal do webového archivu už přes 70 tisíc výkřiků a další desetitisíce čekají na zpracování. "Nikdy bych si nepomyslel, že se tak obrovská masa lidí rozhodne pustit svůj řev do světa. Je ale pravda, že v dnešní době v hloubi duše křičí snad každý z nás, takže se to dá pochopit," okomentoval úspěch Gollmar.

Svůj projekt vnímá jako odraz doby poznamenané koronavirem a politickým rozkolem napříč americkou společností. Proto hodlá provoz linky už 21. ledna ukončit. Všechny zaznamenané vzkazy ovšem budou dále dostupné on-line a největší masochisté se tak budou moci ke křiku jiných lidí vracet.