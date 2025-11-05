Magazín

Strašák jménem migréna. Proč je pro ženy mnohonásobně větší hrozbou než pro muže

nib nib
před 13 hodinami
Nová australská studie ukazuje, že migrénou - vyčerpávajícím onemocněním -trpí až jedna ze tří žen. A to je mnohem víc, než se dosud předpokládalo. Pro srovnání - u mužů postihuje migréna zhruba jednoho z patnácti. Proč tomu tak je?
Migréna je komplexní neurologické onemocnění, které ovlivňuje způsob, jakým mozek zpracovává informace z okolního světa.
Migréna je komplexní neurologické onemocnění, které ovlivňuje způsob, jakým mozek zpracovává informace z okolního světa. | Foto: Shutterstock

U dětí je výskyt migrény mezi chlapci a dívkami zhruba stejný. Všechno se ale mění po pubertě. Jakmile tělo začne produkovat větší množství pohlavních hormonů, výskyt migrény u žen prudce roste.

Za tuto nerovnost mohou především hormonální výkyvy - ať už v období puberty, menstruace, těhotenství nebo perimenopauzy.

Související

Migréna jim ničí život. Moderní léčba je pro pacienty v Česku stále obtížně dostupná

Migréna

Mnoho žen si všímá, že se migréna objevuje v souvislosti s menstruačním cyklem - typicky pár dní před začátkem menstruace, kdy hladina estrogenu prudce klesá. Estrogen přitom ovlivňuje různé procesy v mozku a jeho náhlý pokles může spustit elektrickou vlnu zvanou kortikální šířící se deprese, která zpomalí činnost určitých mozkových oblastí. A zároveň mění citlivost takzvaného trojklaného nervu, který hraje klíčovou roli při vzniku a udržování migrénové bolesti.

Těhotenství bývá z hlediska migrény velmi proměnlivé. V prvním trimestru se záchvaty často zhoršují, protože tělo prochází prudkými hormonálními změnami. Ve druhém a třetím trimestru se situace většinou zklidní - jenže po porodu přichází další náraz. Podobný scénář zažívají ženy v perimenopauze - období před poslední menstruací, kdy se tvorba hormonů stává nepravidelnou. Výkyvy estrogenu mohou způsobovat nejen návaly horka a změny nálad, ale i častější migrény.

A co hormonální antikoncepce nebo hormonální terapie? Ty mohou mít na migrénu různý dopad. U některých žen přinášejí úlevu díky stabilní hladině hormonů, u jiných naopak potíže zhoršují.

Migréna není jen bolest hlavy

Migréna je komplexní neurologické onemocnění, které ovlivňuje způsob, jakým mozek zpracovává informace z okolního světa. Takzvaný "migrenózní mozek" reaguje přecitlivěle na běžné podněty - světlo může oslepovat, hluk být nesnesitelný, pachy vyvolávat nevolnost, dotek bolet a chuť se může úplně změnit.

Záchvat migrény trvá čtyři hodiny, ale klidně i tři dny. Kromě pulzující bolesti hlavy se přidává závrať, únava, zvracení nebo potíže se soustředěním. Právě i tyto doprovodné příznaky pomáhají lékařům rozpoznat, že jde o migrénu.

Dědí se po matce

Migréna má i genetickou složku a často se dědí po matce. Důvodem jsou mitochondrie - malé "elektrárny" v buňkách, které řídí tvorbu energie - jež dědíme výhradně od matky.

U lidí s migrénou bývá funkce mitochondrií oslabená, takže mozek pracuje v energetickém deficitu. Každý další stres - nedostatek spánku, hlad nebo emocionální vypětí - tento stav zhoršuje a může spustit nový záchvat.

A to není vše. Migréna také úzce souvisí s úzkostí a depresí, což jsou stavy, které se u žen také objevují častěji - zejména v náročných životních obdobích.

Poznejte svůj vzorec

Pokud máte podezření, že za vašimi bolestmi hlavy stojí hormony, zkuste si vést deník migrén. Zaznamenávejte, kdy se bolesti objevují a jak souvisejí s vaším cyklem.

Díky těmto poznámkám mohou lékaři lépe odhalit vzorce a navrhnout osobní léčebný plán - ať už zahrnuje hormonální terapii, nebo jiné možnosti, které pomohou udržet bolest pod kontrolou.

Zdroj: Science Alert

Mohlo by vás zajímat

Migréna je podceňovaná. Dřív se považovala i za vrtoch hysterek, říká Blažejovská

Rozdíl mezi bolestí hlavy a migrénou je v síle, umístění a příznacích. Pokud při bolesti hlavy zvracíte, je to pravděpodobně migréna. | Video: Daniela Drtinová
 
Mohlo by vás zajímat

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin
2:09

Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Jako Alenka v říši divů. Skočte si na poslední chvíli na benátské bienále

Jako Alenka v říši divů. Skočte si na poslední chvíli na benátské bienále
25 fotografií

Kolébka civilizace se rozpadá. Starověká města Babylon a Ur mizí v prachu

Kolébka civilizace se rozpadá. Starověká města Babylon a Ur mizí v prachu
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle migréna bolest hormony životní styl tělo stres žena muž dědičnost

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Okamura, porazil lidovce Bartoška

ŽIVĚ
Předsedou Sněmovny se stal lídr SPD Okamura, porazil lidovce Bartoška

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 9 minutami

Od plyšových výletů přes pivní zprávy do čela parlamentu. Cesta Tomia Okamury obrazem

Od plyšových výletů přes pivní zprávy do čela parlamentu. Cesta Tomia Okamury obrazem
Prohlédnout si 18 fotografií
6. 5. 2006: Tomio Okamura ve svém Lexusu SC 430 při natáčení pořadu Perfektní víkend.
12. 5. 2011: Podnikatel Tomio Okamura během rozhovoru pro server OnaDnes.cz.
před 23 minutami
"Američané mohou zažít překvapení." Rusové hrozí strategickými zbraněmi v Karibiku

"Američané mohou zažít překvapení." Rusové hrozí strategickými zbraněmi v Karibiku

Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov prohlásil, že Rusko dodává Venezuele širokou škálu zbraní a nic mu nebrání dodat i střely typu Orešnik.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slabá TOP 09 řeší rébus, který nemá snadné řešení. Jak to vidí experti?

Slabá TOP 09 řeší rébus, který nemá snadné řešení. Jak to vidí experti?

Víkendový sněm TOP 09 bude zlomový. A nejen proto, že v čele strany skončí Markéta Pekarová Adamová.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

ŽIVĚ
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
První kamenný obchod Sheinu v Paříži otevřel, zatímco vláda firmě stopla podnikání

První kamenný obchod Sheinu v Paříži otevřel, zatímco vláda firmě stopla podnikání

Firma čelí ve Francii vyšetřování kvůli prodeji sexuálních panenek připomínajících děti.
před 2 hodinami
Benda vábil Babišovce, ať nevolí Okamuru. Dal nabídku, Schillerová reagovala
2:57

Benda vábil Babišovce, ať nevolí Okamuru. Dal nabídku, Schillerová reagovala

Řadu výroků, které premiér Petr Fiala přiřkl Tomiu Okamurovi, ani neznám, tvrdí Alena Schillerová, podle které mohly být některé vytrženy z kontextu.
Další zprávy