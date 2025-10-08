Magazín

Drama pod Everestem. Stovky horolezců, které uvěznila vánice, jsou už v bezpečí

před 3 hodinami
Skoro 900 horolezců, vysokohorských turistů, průvodců a dalších lidí, které sněhově vánice uvěznily na čínské straně Mount Everestu, se podařilo dostat do bezpečí.
Stovky horolezců, turistů a dalších lidí, které vánice uvěznily na Mount Everestu, jsou už v bezpečí. | Foto: ČTK

O sobotní noci oblast zasáhla silná bouře, která odřízla přístup k turistům uvízlým v nadmořské výšce více než 4900 metrů. Na místě bylo celkem 580 turistů a více než 300 průvodců, pastevců jaků a dalších pracovníků.

Asi 350 turistům se podařilo sestoupit do pondělního poledne a zbytek dorazil v úterý, uvedla agentura AP s odvoláním na čínská státní média a místní úřady. Někteří turisté trpěli podchlazením, asi tucet z nich museli odvést do bezpečí týmy záchranářů s jídlem, léky, topením a zásobami kyslíku.

Malebné svahy Mount Everestu byly dočasně uzavřeny. Bouře udeřila během týdenního státního svátku, který právě končí. V sousedním Nepálu zahynul jihokorejský horolezec při víkendové bouři poblíž vrcholu Mera Peak, 6476 metrů vysoké himálajské hory jižně od Everestu. "Byl jedním z několika horolezců, kteří byli o víkendu na tomto oblíbeném trekingovém vrcholu pohřešováni. Pátrací skupina dnes našla jeho tělo a zachránila Parkova průvodce, Tembu Šerpu. O příčině smrti nejsou žádné podrobnosti," uvedl Explorersweb.

V Číně je během října osm dní svátků, kterých mnoho lidí využilo k výpravě do hor včetně oblíbeného údolí Karma, jež vede k východní straně nejvyšší hory světa. Sněhové bouře jsou v tomto období nezvyklé.

Zdroj: AP

VIDEO: Tibetští hasiči při záchraně turistů na Everestu (6. 10. 2025)

Tibetští hasiči při záchraně turistů na Everestu | Video: Reuters
 
