Smrt v přímém přenosu: mladý lezec se zřítil ze stěny, kterou zdolal i Adam Ondra

"S těžkým srdcem musím oznámit, že můj úžasný syn Balin Miller dnes zemřel při horolezecké nehodě. Moje srdce je roztříštěné na milion kousků," napsala krátce po půlnoci 2. října na Faceboou jeho matka Jeanine Girard-Moormanová. Miller lezl Yosemitském národním parku cestu Sea of Dreams, jednu z nejobtížnějších technických linií na stěně El Capitan.
Fotograf Tom Evans ho zachytil na stěně ještě 29. září. O tři dny později dosáhl vrcholu, ale jeho haulbag se zasekl v terénu pod ním. Do haulbagu si horolezci běžně ukládají vybavení, jídlo, vodu, spacák, stan neboli portaledge a vše potřebné na několik dní lezení. Při slanění zpět, aby vak uvolnil, se Miller nešťastně spustil mimo konec lana a zřítil se. Evans událost popsal na Facebooku a svůj popis následně potvrdil redakci magazínu Climbing. Další oficiální informace zatím správa parku nezveřejnila.
Průběh tragédie zachytil i livestream. Eric, bloger a producent obsahu s nickem @mountainscalling.me, vysílal Millerův výstup online ze dna údolí. "Byl jsem jediný přímý svědek dole pod El Capitanem, když Balin spadl," řekl pro server Climbing. Vysílání spustil už v neděli, kdy začal na TikToku sledovat různé lezce přes dalekohled a mobil. Miller, se svým oranžovým portaledgem, se mezi diváky rychle stal známý jako "ten s oranžovým stanem". Během týdne sledovalo stream podle blogera až 100 tisíc lidí.
"Všichni jsme mu fandili, chtěli jsme vidět, jak to dotáhne až nahoru," popisuje Eric. Když Miller kolem jedné hodiny odpolední bojoval se zaseklým vakem, diváci na streamu byli u toho. Eric spolu s fotografem Evansem okamžitě zavolali na tísňovou linku a spustila se záchranná akce. "Všichni jsou z toho otřesení," dodal bloger s tím, že video předal vyšetřovatelům z parku.
Miller se přitom už letos stihl zapsat do dějin alpinismu. V červnu uskutečnil sólový přelez slavné cesty Slovak Direct na Denali, nejvyšší hoře Severní Ameriky. Výstup mu trval tři dny a většinu z něj zvládl volně, bez jištění. "Myslel jsem, že to bude velká zábava lézt sám," komentoval tehdy svou motivaci.
Jen pár měsíců předtím se Miller vydal na sólové tažení v Patagonii a kanadských Skalnatých horách. V lednu zdolal cestu Californiana na Cerro Chaltén kombinací volného lezení a sólojištění. Následně se přesunul do Kanady, kde vylezl legendární ledové cesty Virtual Reality a Reality Bath, známou pro extrémní náročnost i riziko.
K jeho osobitému stylu patřil i drobný rituál - na tváře si při velkých výstupech nanášel třpytky. "Pokud bych šel jenom na skály, asi bych je nenosil," řekl loni v lednu. "Ale je to jako když si válečník dává make-up před bitvou… víte, že vás čeká něco těžkého."
Když zrovna nelezl, vydělával si Miller jako rybář krabů nebo odklízením sněhu. Pocházel z Anchorage, lezl od dětství se svým otcem a bratrem Dylanem. Příběh Balina Millera je teprve v procesu objasňování a další podrobnosti budou teprve následovat. Už teď ale platí, že svět lezení přišel o jednu z nejnadějnějších mladých osobností - horolezce, který do náročných stěn vnášel nejen odvážné sólové výkony, ale i svůj vlastní třpyt.
Kilometr vysokou svislou stěnu El Capitan zdolal v minulosti i český lezec Adam Ondra. Přelezl ji volně, cestou Dawn Wall, v rekordním čase osm dnů, což se do té doby ještě nikomu na světě nepodařilo.