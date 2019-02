Soutěž o nejhezčí dítě skončila fiaskem. Rodiče psali do komentářů urážky

Australská společnost zaměřující se na dětské oblečení Bonda vyhlásila i letos soutěž o nejroztomilejší dítě. Po kritických minulých ročnících však musela zrušit veřejné hlasování, protože rodiče proti sobě dříve bojovali i urážlivými komentáři. Vítěze, který získá ceny v hodnotě 40 tisíc australských dolarů, nakonec vybere porota složená ze zaměstnanců společnosti.

"Letos nebude žádné hlasování. Místo toho vybereme náhodného vítěze dne a dva celkové vítěze," uvedla marketingová ředitelka značky Emily Smallová.

Britský deník The Guardian připomíná pět let staré hlasování, které se zvrhlo v on-line šikanu některých dětí a jejich rodičů. Jeden z finalistů byl totiž označený za "ohyzdné, tuctové a divné" dítě.

Některé však internetová šikana kvůli vzhledu nepřekvapuje. Novopečená matka Eleri Harrisová se například nechala slyšet, že takové soutěže jsou stejné jako sociální sítě. "Pokud existuje místo, kde někdo může říkat, že jeho vzhled je strašný, stane se přesně tohle. Děláme to dospělým, takže nejsem překvapená, že to děláme i dětem," uvedla žena.

Její manžel však uvedl, že to nechápe. "Miminka mají ve společnosti své speciální místo, divím se, že se to nepřeneslo na internet," dodal Tom Burmester. Svého sotva půlročního syna Jarvise tak do soutěže nepřihlásí.

Jiná oslovená matka Hannah Richardsonová podotkla, že nevybíravé poznámky na děti jí přijdou smutné. "Moje zkušenost s ostatními matkami a rodiči je, že jsou všichni kolegiální a podporující. Překvapuje mě, že rodiče můžou být tak krutí," uvedla.

A jedna z žen na Twitteru poznamenala, že australská soutěž ve skutečnosti bez kontextu vypadá jako depresivní sbírka zmizelých dětí.